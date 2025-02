video suggerito

Sanremo 2025, Jovanotti al DopoFestival: “Ho temuto per la mia salute, stavo cadendo. Il legame con Selvaggia Lucarelli” Jovanotti, ospite al DopoFestival, ha commentato la sua performance a Sanremo 2025. Ha rischiato di cadere rovinosamente. Poi, ha svelato cosa lo lega a Selvaggia Lucarelli. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

132 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jovanotti è stato il superospite della prima serata del Festival di Sanremo 2025. L'artista, poi, ha partecipato anche al DopoFestival con Alessandro Cattelan. Ha confidato al conduttore che durante la sua performance nella kermesse canora condotta da Carlo Conti stava per farsi male seriamente.

Jovanotti è inciampato durante la performance a Sanremo 2025

Jovanotti ha rischiato di cadere al Festival di Sanremo 2025. L'artista è inciampato mentre si esibiva. Al DopoFestival Selvaggia Lucarelli ha spiegato: "Per un attimo abbiamo temuto per la tua salute, stava per ripartire il femore un'altra volta". Lorenzo Cherubini ha replicato: "Anche io ho temuto, c'era il pavimento che sembrava una pista di pattinaggio". Poi ha ricordato: "Quando sono entrato nel teatro una signora mi è zompata addosso, non mi mollava".

Jovanotti e quel legame con Selvaggia Lucarelli

"Questa è una reunion": ha esclamato Jovanotti dopo avere visto Selvaggia Lucarelli. Alessandro Cattelan ha spiegato: "Sei anche un po' il motivo per cui Selvaggia è diventata Selvaggia. Quindi assumiti le tue responsabilità". Lorenzo Cherubini, prima di spiegare il legame tra lui e Selvaggia Lucarelli ha voluto darle un bacio. Pronta la reazione di Alessandra Celentano: "Ma c'è qualcosa?". Entrambi hanno smentito, l'artista: "No, non c'è niente, c'è affetto". Alessandro Cattelan, allora, ha svelato il mistero: "Lorenzo è sempre stato un pioniere in un sacco di cose. È stato uno dei primi ad avere un blog su Internet". Jovanotti ha precisato: "Il primo, non esisteva neanche la parola blog. Si chiamava Mumble, mumble". Il conduttore ha continuato nel suo racconto: "Era una cosa visionaria che ha ispirato tanti, tra cui Selvaggia Lucarelli". La giornalista e scrittrice ha spiegato: "Io ero iscritta al suo fanclub, ho visto questa cosa e ho detto: ‘Anch'io voglio raccontare i cavoli miei così e quindi l'ho copiato'". Jovanotti ha concluso: "Quando ha iniziato lei, ho smesso io, l'ho vista decollare negli anni. Lei a me non dice mai cattiverie, ho avuto cu*o". Lucarelli ha ironizzato: "Mi hai creata, sei il mio creatore".