Festival di Sanremo 2025, chi sono gli artisti che si esibiranno sul palco Suzuki in Piazza Colombo Carlo Conti ha annunciato i nomi degli artisti che, durante il Festival di Sanremo 2025, si esibiranno in diretta dal Suzuki Stage, il palco allestito in Piazza Colombo. Ecco chi sono i cantanti, serata per serata.

A cura di Elisabetta Murina

Mancano due settimane esatte all'inizio del Festival di Sanremo 2025, in programma dall'11 al 15 febbraio. Dopo aver annunciato i co-conduttori di tutte le serate e i primi super ospiti, Carlo Conti ha rivelato i nomi degli artisti che si esibiranno sul Suzuki Stage, il palco esterno allestito per l'occasione in Piazza Colombo. Ecco chi sono i cantanti, serata per serata.

Durante le serate del Festival di Sanremo, oltre alla gara dei 30 big sul palco del Teatro Ariston, ci sarà l'esibizione di alcuni artisti sul Suzuki Stage, il palco esterno allestito per l'occasione in Piazza Colombo, a Sanremo. Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti, serata per serata:

Martedì 11 febbraio Raf

Mercoledì 12 febbraio BigMama

Giovedì 13 febbraio Ermal Meta

Venerdì 14 febbraio Benji & Fede

Sabato 15 febbraio Tedua

Il Festival di Sanremo 2025 si terrà dall'11 al 15 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo, Carlo Conti ha ufficializzato i nomi dei co-conduttori che l0 affiancheranno serata dopo serata sul palco dell'Ariston: nella prima serata ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti, mentre mercoledì 12 febbraio al suo fianco ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Giovedì 12 febbraio sarà una serata al femminile con Miriam Leone, Katia Follesa e Elettra Lamborghini. Venerdì 13 spazio a Mahmood e Geppi Cucciari, mentre per la finale il conduttore sarà supportato da Alesssandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Svelati anche alcuni dei super ospiti di questa edizione: Jovanotti per la prima serata, Damiano David per la seconda.