Il regolamento di Sanremo 2025, cosa cambia: le Nuove proposte, il sistema di votazione e le serate Tante conferme, ma anche sostanziali novità per il regolamento del Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti, che cambia la serata cover e aggiunge elementi nuovi per equilibrare il sistema di voto. Per le Nuove Proposte due semifinali in seconda e terza serata, poi il vincitore al venerdì.

A cura di Andrea Parrella

La macchina del Festival di Sanremo 2025 è già partita. La Rai ha reso noto il regolamento del prossimo Festival, che tornea dopo diversi anni nelle mani di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico dell'edizione che andrà in scena dall'11 al 15 febbraio 2025. Dopo l'annuncio della principale novità arrivato nei mesi scorsi, con il ritorno della gara destinata alle Nuove Proposte separata da quella dei Campioni, il regolamento di Sanremo 2025 contiene molte conferme rispetto all'impostazione dello scorso anno, ma anche alcune sostanziali novità rispetto alla gestione Amadeus che incideranno certamente sui risultati finali, dalla serata cover che non inciderà più sulla classifica generale del Festival al sistema di voto della cinquina finale. Ecco come si struttureranno le serate.

La prima serata del martedì

Nella prima inaugurale di martedì 11 febbraio ci sarà spazio unicamente per i 24 Campioni in gara, che si esibiranno con le loro canzoni e verranno votati esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Seconda e terza serata, spazio alle Nuove proposte

Durante la seconda serata (il mercoledì) si esibiranno 12 Campioni, che saranno votati dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50 %. Stessa cosa accadrà nella terza serata, quando si esibiranno i dodici artisti che non si erano esibiti nella serata precedente. In queste due serate c'è spazio anche per la gara delle Nuove Proposte, suddivisa in due semifinali, una al mercoledì e una al giovedì. In entrambe si affronteranno 2 artisti, giudicati invece dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I due giovani finalisti si sfideranno quindi nella serata del venerdì.

La serata cover, una gara a parte

La quarta serata (il venerdì) sarà dedicata alle “Cover”: i cantanti in gara, affiancati da un artista Ospite, re-interpreteranno una canzone edita, tratta dal repertorio italiano ed internazionale. Le cover saranno valutate da tutte e tre le giurie: Televoto del pubblico, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale rispettivamente del 34, 33 e 33%, dando luogo ad una autonoma classifica di Serata dei 24 Artisti. Il primo classificato sarà il vincitore della Serata delle Cover. Dettaglio rilevante sarà la separazione di questo risultato dalla classifica generale. A differenza di quanto accaduto nelle ultime edizioni, con casi eclatanti come quello di Gianni Morandi, che nel 2022 vinse la serata cover insieme a Jovanotti e questo gli consentì di arrivare sul podio nella classifica generale, la serata Cover verrà concepita come una gara a parte, con un suo vincitore.

Nella serata del venerdì spazio anche alla finale delle Nuove Proposte. Le 2 canzoni/artisti saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, sempre con peso rispettivamente del 34, 33 e 33% sul risultato complessivo della votazione.

La finale del sabato

Nella finalissima della quinta serata (il sabato) verranno eseguite nuovamente le 24 canzoni in gara, votate dalle 3 Giurie ancora una volta con un peso di Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33 e Giuria delle Radio 33%. Qui un'altra novità, perché il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni nella Prima Serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza Serata, al fine di determinare una media percentuale delle votazioni e quindi una classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara. Le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento.

Sistema di votazione e come verrà decretato il vincitore

A questo punto ci sarà la riproposizione delle 5 canzoni finaliste e una nuova votazione, con stesse modalità per le tre Giurie. Il risultato di questa nuova votazione in Serata sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni (Prima Serata, Seconda e Terza Serata, Quinta Serata), così come risultante nella classifica generale parziale stilata in Serata, al fine di determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni/Artisti e quindi una classifica finale delle stesse 5 canzoni/Artisti, così da incoronare il vincitore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.