video suggerito

Achille Lauro sceglie Fedez per la sua squadra al FantaSanremo mentre esplode il gossip con Chiara Ferragni Achille Lauro ha scelto Fedez nella sua squadra del Fantasanremo. Nel video condiviso dalla pagina social del fantasy game il cantante cita il suo (ex?) amico prima di inserirlo nella sua squadra. Entrambi sono al centro dello scoop lanciato da Fabrizio Corona che si starebbe preparando a raccontare i dettagli della relazione segreta tra Lauro e Chiara Ferragni. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre Fabrizio Corona si prepara a raccontare i dettagli della presunta relazione segreta tra Chiara Ferragni e Achille Lauro, quest'ultimo, in gara tra i Big di Sanremo 2025, ha scelto Fedez per la sua squadra al FantaSanremo. Il profilo social del fantasy game che ha appassionato milioni di spettatori della kermesse ha realizzato diversi contenuti con i cantanti scelti per la prossima edizione del Festival nei quali li invita a formare la propria squadra. Il video di Achille Lauro, pubblicato sulla pagina social di Fantasanremo un giorno fa, è schizzato in trend in queste ore, visto il suo coinvolgimento nel triangolo Fedez-Chiara Ferragni- Angelica Montini. A far sorridere il pubblico è la sua scelta di inserire il rapper nella sua squadra: i due, che hanno firmato insieme la hit estiva "Mille", avrebbero interrotto i rapporti dopo la liason che il cantante avrebbe avuto con la Ferragni.

Il video di Achille Lauro mentre crea la sua squadra al Fantasanremo

Invitato a scegliere quali cantanti inserire nella sua squadra del Fantasanremo, Achille Lauro ha dichiarato davanti alle telecamere: "Qualcuno che può fare qualche pazzia? Morgan c'è? Bugo c'è?" ha scherzato prima di selezionare i profili desiderati. "Per il Fantasanremo mi farei una squadra un po' pazza, un po' che rischia di vincere. Quindi metterei una bella Giorgia, perchè il pubblico la ama. Poi metterei un bel Tony e Fedez, e poi metterei…Non è facile", le parole prima di inserire nel suo team Irama, Elodie, Serena Brancale e Olly.

La scelta ha stupito i fan e gli appassionati della vicenda sentimentale che li vede coinvolti: "Sicuro Fedez?", "Fedez per la moglie?" sono alcuni dei commenti al video.

Il silenzio di Achille Lauro sul gossip con Chiara Ferragni

Achille Lauro fino ad ora è rimasto in silenzio riguardo il suo coinvolgimento nella vicenda del matrimonio dei Ferragnez. È stato tirato in ballo come amante della Ferragni con la quale avrebbe avuto una breve relazione segreta, poi scoperta dal suo, almeno al tempo, amico, Fedez. Proprio per questo motivo i due si sarebbero allontanati negli ultimi anni. Fabrizio Corona ha annunciato una nuova puntata di Falsissimo nella quale svelerà nuovi dettagli sulla presunta relazione.