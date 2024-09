video suggerito

Chi è l'artista che ha realizzato il muro di Lego per Fedez: le sue opere costano oltre 60 mila euro Fedez si è rivolto a un artista molto famoso: gli ha commissionato un'installazione personalizzata da regalare ai figli.

A cura di Giusy Dente

Dante Dentoni e Fedez davanti al muro di Lego

Il botta e risposta tra Fedez e Tony Effe si è trasformato in un dissing che ha coinvolto molte altre persone delle loro vite, tra colleghi del mondo della musica e figure del loro privato. Fedez non ha gradito che Tony Effe abbia citato i suoi figli nel brano pubblicato ieri, intitolato Chiara, in cui fa diverse insinuazioni sul suo conto, compreso il presunto acquisto di streaming. Nel pieno del caos, il rapper ha condiviso sui social con fan e follower proprio un dettaglio che riguarda Leone e Vittoria: si tratta di un complemento d'arredo della loro cameretta, un muro di Lego acquistato durante una vacanza a Miami. È un'opera dell'artista Dante Dentoni.

Quanto costa il muro di Lego

In seguito alla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez ha lasciato l'appartamento dove viveva con moglie e figli e si è trasferito altrove.

Ha comprato una casa nuova tutta per sé, che ha arredato seguendo il proprio gusto personale e in base alle sue passioni. Qui ha ovviamente predisposto anche uno spazio per i due figli, una cameretta per leone e Vittoria, anche questa personalizzata, modellata su tutto ciò che amano.

Un dettaglio dell'installazione

"Mi piacerebbe che la nuova casa del papà sia più la nostra nuova casa, in cui le loro passioni e la loro creatività si possano respirare e vivere concretamente" aveva spiegato il rapper su Instagram mesi fa. E visto che due delle più grandi passioni dei bambini sono gli Avengers e Frozen il rapper ha commissionato a Dante Dentoni un muro di Lego a tema. La parete possiede delle aperture, che nascondono appunto le due ricostruzioni.

Un dettaglio dell'installazione

L'artista argentino Dante Dentoni Aa Miami dal 2000) esprime la sua creatività proprio usando i famosi mattoncini colorati. Sono opere in cui cerca sempre di nascondere delle suggestioni e dei ricordi che possano rendere davvero prezioso il tutto, ispirare l'immaginazione, far viaggiare la mente e magari dare vita a un racconto da condividere. Oltre ai mattoncini, usa anche legno e cartongesso. Nel tempo il suo nome ha fatto il giro del mondo. Nel 2017 ha anche partecipato alla Biennale di Firenze in Italia, dove gli è stato assegnato il secondo posto nella categoria Installazione.

L'installazione di Lego

Contattato da Fanpage.it, il suo team ha chiarito a proposito dei costi: "Il prezzo di partenza delle installazioni di Dante è di circa 70.000 dollari, tuttavia crea anche cornici personalizzate a un prezzo molto più basso". Si tratta sempre di opere create su misura, pensate appositamente dall'artista per l'architettura di ciascun collezionista d'arte, a seconda della collocazione finale. A proposito proprio dell'installazione, il team ha fatto sapere: "Ci sono principalmente tre diverse opzioni: in una nicchia all'interno di una delle pareti esistenti, un'estensione del muro a secco in uno dei muri esistenti, un intervento diretto con un'apertura per generare uno spazio in una delle pareti esistenti". Visionando il catalogo, pezzi incorniciati simili a quello acquistato da Fedez hanno prezzi che a seconda delle dimensioni (piccolo, medio, grande) e degli effetti luci/musica inseriti variano da 6000 a 25.000 dollari.