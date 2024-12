Chiara Ferragni cena tra le piste da sci di Courmayeur: quanto costa mangiare nella baita sulle Alpi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta vivendo un momento molto particolare della sua vita: l'ultimo anno non è stato semplice per lei, si è ritrovata a dover affrontare lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez e la cosa le ha creato non poca sofferenza, tanto da essere rimasta a lungo lontana dai social. Ora, complice il sostegno della famiglia e degli amici di sempre, ha ritrovato se stessa ed è pronta per dare il via a un 2025 "scintillante". Se il suo ex marito sta trascorrendo le feste in una maxi villa sul mare a St Barth, lei ha preferito la montagna. Fino a qualche giorno fa era a Seiser Alm, mentre per il Capodanno è tornata a Courmayeur.

La vacanza di Capodanno 2025 di Chiara Ferragni

Dove trascorrerà il Capodanno 2025 Chiara Ferragni? A Courmayeur, località a cui è particolarmente legata, tanto da esserci tornata per la seconda volta nel mese di dicembre. È lì con i figli Leone e Vittoria, con mamma Marina e con alcuni cari amici e trascorre le giornate tra sport, relax e serate "alternative".

Ieri, ad esempio, si è data allo sci dopo il tramonto e ha documentato tutto sui social, scattandosi dei suggestivi scatti tra la neve in piena notte. Per recuperare l'energia dopo l'esperienza ha fatto tappa in uno dei ristoranti più originali del luogo: si chiama Alpetta e si trova sulle piste sciistiche, ad un passo dal Plan Chécrouit accanto al Baby.

Dove si trova il ristorante tra le piste da sci

Il ristorante Alpetta è una baita in legno immersa tra le Alpi di Courmayeur che, essendo costruita sul comprensorio sciistico, è raggiungibile con gli impianti di risalita e una breve passeggiata. Chiara Ferragni ieri sera si è goduta una brace all'aperto, probabilmente provando alcuni piatti tipici del locale, dall'hamburger fresco alle lasagne caserecce, fino ad arrivare a varie tipologie di carne. Quanto costa magiare in questo rifugio? Sul web è possibile trovare il menù, nel quale vengono offerti piatti dai 12 ai 20 euro. Insomma, si tratta di un'esperienza culinaria "abbordabile" e decisamente suggestiva. In quanti sognano di fare una brace tra le Alpi?

