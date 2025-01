video suggerito

Chiara Ferragni quindici anni fa: com’è cambiata l’influencer dal 2010 a oggi Nelle stories Instagram Chiara Ferragni ha pubblicato una foto di quindici anni qua: ecco com’è cambiata l’influencer rispetto al 2010. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha cominciato l'anno festeggiando in montagna con amici. L'imprenditrice ha salutato il 2024 con una vacanza a Courmayeur tra giornate sugli sci ed escursioni ed è pronta con l'anno nuovo. Le vacanze, trascorse perlopiù con la famiglia, sono concluse e l'influencer è tornata a Milano dove tra pochi giorni torneranno anche Leone e Vittoria che sono volati a St. Barth dove si trova Fedez in vacanza. Nelle scorse ore, Ferragni ha condiviso alcuni scatti nelle stories che la ritraggono all'inizio della sua carriera di influencer.

Chiara Ferragni agli inizi della carriera

Nello scatto che risale al 2010 si vede una giovane Chiara Ferragni. Allora l'influencer aveva 23 anni ed era ancora all'università dove frequentava il corso di Giurisprudenza che poi non ha mai completato per dedicarsi al blog The Blonde Salad.

Chiara Ferragni nel 2010

Nel 2009 aveva da poco creato il blog The Blonde Salad insieme al fidanzato di allora Riccardo Pozzoli. Il blog è stato il punto di partenza della carriera da fashion blogger di Ferragni, che poi nel 2013 creerà il suo brand, Chiara Ferragni Collection. Nella foto del 2010 vediamo Chiara Ferragni con dei lunghi capelli biondo miele, un bomber in pelle cropped e un semplice pullover sui toni del marrone, colore che torna di tendenza anche quest'anno. A completare il look un paio di pantaloni color caramello in pelle super skinny e una borsa a spalla nera, ideale per andare in ufficio e all'università. Oggi lo stile di Ferragni è cambiato, come ha riconosciuto lei stessa nel repostare la fotografia: "Me 15 years ago. A baby" ("Io 15 anni fa, una bambina"), ha scritto commentando lo scatto.

Leggi anche Quanto costa il casco da neve griffato che Chiara Ferragni indossa a St Moritz

Chiara Ferragni oggi