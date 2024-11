video suggerito

Com’era Chiara Ferragni quando ha cominciato a usare Instagram: la foto del passato Chiara Ferragni ama rispolverare i vecchi album di foto ed è proprio quanto ha fatto nelle ultime ore: ecco com’era nel 2012 quando ha cominciato a usare Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sembra essersi lasciata alle spalle il momento difficile vissuto a causa dei numerosi cambiamenti che hanno stravolto la sua normale quotidianità, dallo scandalo dei pandori Balocco alla separazione da Fedez. Certo, per mesi ha preferito rimanere lontana dai social, ma ora ha ricominciato a postare con una certa regolarità. Documenta sempre le giornate con i familiari e con gli amici, le persone che più di tutte l'hanno aiutata nel momento buio, e passa molto tempo con i bimbi, che proprio durante una serata casalinga le hanno fatto un dono davvero speciale. Non ha perso la passione per i "viaggi tra i ricordi", anzi, nelle ultime ore ha riaperto un vecchio album di foto digitali e ha condiviso con i followers uno scatto del passato, per la precisione di quando ha cominciato a usare Instagram: ecco com'era all'epoca.

Quand'è che Chiara Ferragni ha debuttato su Instagram

Non è la prima volta che Chiara Ferragni condivide con i followers gli scatti del suo passato, anzi, spesso posta scatti di quando era bambina, ricordando con dolcezza quei momenti spensierati dell'infanzia condivisi con le sorelle Francesca e Valentina. Ora ha voluto concentrarsi sugli esordi della carriera, quando era una semplice fashion blogger che provava ad andare alla conquista del mondo della moda e che probabilmente non avrebbe mai immaginato di diventare la prima vera imprenditrice digitale del settore. La scelta che ha cambiato per sempre la sua vita professionale? Aver trasferito il suo "business" dal blog The Blonde Salad a Instagram, cosa accaduta nel 2012 che le ha permesso di avere un rapporto più diretto con i fan.

Chiara Ferragni nel 2012

La foto di Chiara Ferragni nel 2012

"When I started Instagram in 2012 I looked like this", ovvero "Quando ho cominciato a usare Instagram ero così": sono state queste le parole che Chiara Ferragni ha usato accanto alla foto del passato, una delle prime che ha postato sul suo profilo. Com'era all'epoca? Aveva 25 anni, portava i capelli biondi naturali lunghi e lisci e puntava su dei make-up acqua e sapone, esaltando semplicemente gli occhi con un filo di eye-liner. Anche per quanto riguarda lo stile preferiva puntare su qualcosa di minimal: nello scatto si intravede la spallina di una canotta nude e delle collane dorate lunghe e sottili con qualche ciondolo scintillante. Niente filtri, rossetti marcati o accessori appariscenti, Chiara lasciava trionfare la sua bellezza naturale.

