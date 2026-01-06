Auguri di buona Epifania 2025, le frasi più belle e divertenti da inviare alla Befana
Oggi è il 6 gennaio, giorno in cui si festeggia l'Epifania, giornata che conclude il ciclo delle feste natalizie e ricorda la manifestazione di Cristo ai Magi. "Le feste tradizionali cristiane, come l’Epifania – dice Mircea Eliade -, conservano significati simbolici profondi che sopravvivono al tempo profano". Nel folklore l'Epifania è impersonata da una vecchina "bruttissima ma benefica, che di notte, scendendo per la cappa del camino, lascia nelle scarpe, o più spesso nelle calze, dei bambini buoni, doni e dolciumi" stando a quanto scritto dall'Enciclopedia Treccani. La leggenda vuole che i Magi invitarono un avecchina a seguirli lungo il cammino per Betlemme, prima rifiutò e poi si pentì, cercando Gesù e portando regali. Per questo motivo, ogni anno porta dolci ai bambini buoni e il carbone ai monelli.
Le frasi più belle per gli auguri della Befana il 6 gennaio 2025
In questa sezione trovate alcune frasi da inviare a chi volete bene per augurargli buona Epifania, prima di ricominciare col tran tran quotidiano dopo un'abbuffata di feste. Partiamo con due frasi di due Papi.
- L’Epifania ci ricorda che Dio si manifesta a tutti, senza distinzioni – Papa Benedetto XVI
- L'Epifania è la festa della luce che illumina tutte le genti – Papa Francesco
- Che la Befana ti sorprenda come una lettera dimenticata in tasca: semplice, inattesa e capace di farti sorridere tutto il giorno.
- Stanotte vola una vecchina saggia che non giudica, ma regala: che porti anche a te un po’ di dolcezza e un anno più leggero.
- La Befana non porta solo doni, ma promemoria: crescere è facoltativo, meravigliarsi no. Buona Epifania!
- Che questa Befana spazzi via la stanchezza dell’anno passato e lasci sul davanzale solo cose buone da custodire.
- Tra carbone e caramelle, la Befana ci insegna che ogni storia ha luci e ombre. Che le tue brillino più forte.
- Auguri di una Befana gentile, di quelle che arrivano piano e ti ricordano che la magia resiste anche nei giorni feriali.
- Non importa cosa trovi nella calza: l’importante è ricordarsi di guardare il cielo, almeno una volta ancora. Buona Befana!
- Che la notte dell’Epifania ti regali lo stupore delle cose semplici e il coraggio di ricominciare con il sorriso.
- La Befana passa quando il rumore delle feste finisce: che ti porti pace, ironia e un pizzico di incanto quotidiano.
- Auguri di una Befana che non pesa il passato, ma misura il futuro in sogni possibili e risate sincere.
Auguri per la Befana 2025, frasi divertenti da inviare il 6 gennaio
Queste frasi, invece, sono sempre auguri di buona Epifania, però più simpatiche e divertenti:
- Buona Epifania! Che la Befana ti porti più sorrisi che carbone!
- Che i tuoi sogni siano dolci come i biscotti della Befana… e senza carbone dentro!
- Auguri di Epifania! Ricorda: la scopa della Befana è solo per volare, non per pulire i guai!
- Che la Befana ti sorprenda con regali inaspettati… e non con cenere sulla testa!
- Buona Epifania! Se trovi carbone, trasformalo in zucchero: è questione di magia!
- Che la tua giornata sia più dolce dei dolcetti della Befana e più brillante della sua scopa!
- Auguri! Oggi puoi mangiare i dolci senza sensi di colpa: è legge della Befana!
- Buona Epifania! Che i tuoi problemi volino via sulla scopa della Befana… e tu resti comodo sul divano!
- Che il tuo 6 gennaio sia pieno di allegria, dolci e risate… e solo carbone finto per chi lo merita!
- Auguri di Epifania! Ricorda: anche la Befana sa ridere dei suoi pasticci, quindi fallo anche tu!