Auguri di buona Epifania 2025, le frasi più belle e divertenti da inviare alla Befana

Oggi è il 6 gennaio, giorno in cui si festeggia l'Epifania, giornata che conclude il ciclo delle feste natalizie e ricorda la manifestazione di Cristo ai Magi. "Le feste tradizionali cristiane, come l’Epifania – dice Mircea Eliade -, conservano significati simbolici profondi che sopravvivono al tempo profano". Nel folklore l'Epifania è impersonata da una vecchina "bruttissima ma benefica, che di notte, scendendo per la cappa del camino, lascia nelle scarpe, o più spesso nelle calze, dei bambini buoni, doni e dolciumi" stando a quanto scritto dall'Enciclopedia Treccani. La leggenda vuole che i Magi invitarono un avecchina a seguirli lungo il cammino per Betlemme, prima rifiutò e poi si pentì, cercando Gesù e portando regali. Per questo motivo, ogni anno porta dolci ai bambini buoni e il carbone ai monelli.

Le frasi più belle per gli auguri della Befana il 6 gennaio 2025

In questa sezione trovate alcune frasi da inviare a chi volete bene per augurargli buona Epifania, prima di ricominciare col tran tran quotidiano dopo un'abbuffata di feste. Partiamo con due frasi di due Papi.

L’Epifania ci ricorda che Dio si manifesta a tutti, senza distinzioni – Papa Benedetto XVI

L'Epifania è la festa della luce che illumina tutte le genti – Papa Francesco

Che la Befana ti sorprenda come una lettera dimenticata in tasca: semplice, inattesa e capace di farti sorridere tutto il giorno.

Stanotte vola una vecchina saggia che non giudica, ma regala: che porti anche a te un po’ di dolcezza e un anno più leggero.

La Befana non porta solo doni, ma promemoria: crescere è facoltativo, meravigliarsi no. Buona Epifania!

Che questa Befana spazzi via la stanchezza dell’anno passato e lasci sul davanzale solo cose buone da custodire.

Tra carbone e caramelle, la Befana ci insegna che ogni storia ha luci e ombre. Che le tue brillino più forte.

Auguri di una Befana gentile, di quelle che arrivano piano e ti ricordano che la magia resiste anche nei giorni feriali.

Non importa cosa trovi nella calza: l’importante è ricordarsi di guardare il cielo, almeno una volta ancora. Buona Befana!

Che la notte dell’Epifania ti regali lo stupore delle cose semplici e il coraggio di ricominciare con il sorriso.

La Befana passa quando il rumore delle feste finisce: che ti porti pace, ironia e un pizzico di incanto quotidiano.

Auguri di una Befana che non pesa il passato, ma misura il futuro in sogni possibili e risate sincere.

Auguri per la Befana 2025, frasi divertenti da inviare il 6 gennaio

Queste frasi, invece, sono sempre auguri di buona Epifania, però più simpatiche e divertenti:

