Giulia Honegger in bikini col pancione: il look premaman dell’estate è col micro due pezzi nero

Giulia Honegger è agli sgoccioli della gravidanza ma non per questo rinuncia allo stile glamour che l’ha sempre contraddistingue. A dimostrarlo è stato Fedez, che sui social ha postato una sua nuova foto col pancione con indosso un micro bikini.

Fedez e Giulia Honegger stanno vivendo un momento davvero magico della loro vita: a quasi un anno dall'ufficializzazione della loro storia d'amore, hanno deciso di mettere su famiglia. Dopo aver annunciato di aspettare il loro primo figlio, si sono mostrati alle prese con un trasloco in una nuova casa milanese, dove naturalmente non poteva mancare la stanza per i bambini. Al momento non si sa nulla sul sesso del nascituro, l'unica cosa certa è che i due si stanno godendo questo periodo lontani dai riflettori, a differenza di quanto fatto dal rapper durante l'attesa di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio finito con Chiara Ferragni. Nelle ultime ore, però, il cantante si è concesso una piccola eccezione e ha mostrato la compagna in una splendida versione premaman vacanziera.

La nuova foto di Giulia Honegger postata da Fedez

Giulia Honegger non ama particolarmente i social e a dimostrarlo è il suo profilo Instagram tenuto sempre privato, fin dall'inizio della relazione con Fedez. Non ha ceduto alla tentazione neppure dopo l'annuncio della gravidanza, anzi, sta vivendo questo periodo lontana dai riflettori e, fatta eccezione per alcune foto postate dal compagno e per gli scatti dei paparazzi, è praticamente impossibile ammirarla col pancione. Attualmente in vacanza in Gallura con il rapper, si è però lasciata immortalare in versione futura mamma, comparendo a sorpresa tra le Stories del cantante. Nessuna didascalia, nessun commento e nessuna colonna sonora, Fedez ha lasciato trionfare la bellezza e la femminilità di Giulia in questo momento magico della sua vita.

Giulia Honegger in micro bikini col pancione

Giulia Honegger non rinuncia ai micro bikini in gravidanza

Così come la maggior parte delle star che hanno affrontato la maternità di recente, anche Giulia Honegger non intende stravolgere il suo stile a causa del pancione. Lo aveva dimostrato fin dai primi mesi, quando aveva rivelato il pancino in jeans sbottonato e felpa dark, e ora sta continuando a farlo tra pantaloni crochet e t-shirt monocromatiche. Cosa ha indossato per una comune giornata al mare? Niente costumi interi dalle stampe multicolor, ha preferito un micro bikini dallo stile minimal, ovvero un due pezzi total black con tanga sgambatissimi e reggiseno a triangolo con le spalline sottili. Niente trucco e niente filtri, a farla da padrone è il meraviglioso pancione, ormai decisamente evidente. Insomma, Giulia è una vera e propria dea della maternità che non ha bisogno di eccessi o di artifici per farsi notare, la sua bellezza semplice parla da sola, soprattutto in un momento tanto speciale come la gravidanza.