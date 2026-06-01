Giulia Honegger debutta su TikTok: la sua beauty routine è con la maschera all’argilla verde

Giulia Honegger ha debuttato su TikTok e lo ha fatto con un video in cui mostra la sua beauty routine: ecco il risultato.

Da qualche mese si parla molto di Giulia Honegger e della sua relazione con Fedez: i due aspettano il loro primo figlio e sono in procinto di trasferirsi in una nuova casa. Certo, inizialmente avevano deciso di tenere la notizia nascosta, ma ora non esitano a mostrare il meraviglioso pancione della futura mamma. Giulia, però, è sempre stata restia all'uso smodato dei social, basti pensare al fatto che ha il profilo chiuso su Instagram, ma ora sembra aver fatto una piccola eccezione: ecco qual è il video che ha postato per il debutto su TikTok.

Il video di debutto di Giulia Honegger su TikTok

Se da un lato Fedez è sempre stato super attivo sui social (anche se dopo il divorzio ha ridotto drasticamente il numero di post e Stories), dall'altro Giulia Honegger ci ha sempre tenuto a tenersi il più possibile lontana dai riflettori. Complice la relazione col rapper e la recente notizia della gravidanza, ora, oltre a essere spesso paparazzata col pancione, sembra aver cambiato idea, tanto da aver debuttato con un profilo tutto suo su TikTok. In poco più di 2 giorni ha superato i 4mila followers, ottenendo oltre 14mila like col video dedicato alla sua beauty routine, che scorre con in sottofondo c'è il ritornello di Felicità-tà-tà di Raffaella Carrà.

Giulia Honegger su TikTok

La beauty routine di Giulia Honegger

Qual è la beauty routine di Giulia Honegger? Sebbene non abbia realizzato i soliti tutorial in cui spiega i prodotti che usa per essere sempre al top, è chiaro che si prende cura della sua bellezza in modo preciso e regolare. Nel video si è mostrata con una maschera verde (probabilmente all'argilla) sul viso, con un particolare focus su la zona delle occhiaie e quella sui lati della bocca, dove solitamente tendono a comparire i primi segni del tempo. Ha poi tenuto i capelli tirati all'indietro con degli spadini, così da evitare che la chioma venisse sporcata dal prodotto. Niente rituali e niente trattamenti miracolosi, Giulia cura la sua pelle durante la normale vita quotidiana, mentre è sul divano a fare uno spuntino.