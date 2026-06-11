Il viaggio di nozze di Dua Lipa e Callum Turner: da Taormina a Tropea, il tour del sud Italia in yacht

Dua Lipa e Callum Turner sono partiti per il viaggio di nozze e ancora una volta hanno scelto l’Italia. Sono partiti a bordo di uno yacht e ora stanno facendo un tour delle coste di Sicilia e Calabria: ecco tutti i luoghi visitati.

Dua Lipa e Callum Turner sono la coppia del momento: dopo aver pronunciato il fatidico sì a Londra (con tanto di look super glamour), sono diventati protagonisti di un matrimonio da sogno in Sicilia. Tra feste in piazza, brindisi e bomboniere super sofisticate, i due hanno celebrato l'amore incondizionato che li unisce, il tutto trasformando una cerimonia di nozze in un vero e proprio evento mediatico. Ora sono partiti per il viaggio di nozze e ancora una volta hanno scelto l'Italia: dalla Sicilia alla Calabria, ecco i luoghi visitati fino ad ora dai due novelli sposi.

La luna di miele a bordo dello yacht Nympheas

La luna di miele di Dua Lipa e Callum Turner è cominciata subito dopo le nozze a Palermo. Per loro niente isole incontaminate o mete esotiche, hanno scelto ancora una volta l'Italia, sottolineando il loro immenso amore per il Bel Paese. Partiti dal capoluogo siciliano a bordo dello yacht Nympheas, hanno fatto una prima sosta a Taormina, una delle mete da sempre amatissima dalle star. Successivamente sono risaliti lungo il Tirreno fino alla Costa degli Dei, ovvero il tratto dello stivale che si estende da Briatico a Capo Vaticano, e si sono fermati a Tropea, la cittadina della Calabria destinata a diventare una meta dal fascino internazionale.

Tropea è la meta turistica destinata a diventare internazionale

Alla ricerca di tranquillità e riservatezza, Dua Lipa e Callum Turner hanno puntato tutto su una meta insolita per i viaggi di nozze: Tropea, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Famosa per il suo mare cristallino, per il suo centro storico scavato nella roccia e per la sua cucina gustosa, è una meta ancora sconosciuta a livello internazionale ma che non ha assolutamente nulla da invidiare alle location esotiche come le Maldive o i Caraibi, basti pensare al fatto che viene definita la "Perla del Tirreno". I due novelli sposi, in particolare, si sono concessi una cena tipica in un ristorante tra i vicoli della città, il Convivio, e poi hanno soggiornato in un boutique hotel ricavato da un antico complesso conventuale. In quanti prenderanno ispirazione da Dua e Callum per il loro viaggio di nozze?