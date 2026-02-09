Scappare da San Valentino: 7 luoghi da scoprire in solitaria nel weekend degli innamorati

Ogni anno succede lo stesso: le vetrine dei negozi vengono addobbate con cuori e il colore rosso è ovunque, i ristoranti propongono menù speciali per cene a lume di candela e i social si riempiono di frasi romantiche estrapolate dal loro contesto. Dentro di noi, fidanzati o no, pensiamo che non potrebbe interessarci di meno dell’ennesima festa commerciale. Ecco allora che San Valentino può diventare una scusa perfetta per fare esattamente l’opposto, ovvero partire da soli, staccare la spina e vivere esperienze solo per noi, senza per forza condividere foto finte di dessert al cioccolato e mazzi di rose. Dal carnevale di Atene fino alla Festa del Limone Mentone abbiamo selezionato allora sette mete che trasformano la festa degli innamorati in un’occasione di avventura, cultura e libertà personale.

Madeira per una fuga tra mare e natura

Madeira è un piccolo paradiso europeo, perfetto per chi cerca un San Valentino tra natura incontaminata e mare più selvaggio. A febbraio le temperature si aggirano attorno ai 18 gradi, ideali quindi per fare delle camminate esplorative immersi nel verde dell’isola. Madeira è poi famosa per le levadas, antichi canali d’irrigazione che si snodano tra i boschi, e anche per le immense vallate e scogliere a picco sull’oceano. Il panorama interno dell’isola, fatto di cascate e giardini botanici, come il Monte Palace o i giardini di Palheiro è perfetto per chi vuole staccare un po’ la spina. Per chi invece ama il mare, sono disponibili escursioni in barca per avvistare delfini e balene, o è semplicemente possibile fare snorkeling in acque dalle mille sfumature azzurre.

Maderia, Portogallo

Andare a Mentone per la Festa del Limone

Mentone ospita invece, come ogni anno, la Festa del Limone, un evento unico in Europa che dura circa due settimane iniziando proprio 14 febbraio 2026 e terminando il 1 marzo. La cittadina della Costa Azzurra si trasforma in un simposio di colori, con sculture e carri allegorici realizzati interamente con limoni e arance che decorano le strade e i giardini pubblici, e anche spettacoli e parate che accompagnano i visitatori in un viaggio tra cultura, agrumi e arte. Il clima, abbastanza mite, permette inoltre di passeggiare sul lungomare o tra i vicoli del centro storico, dove si possono assaggiare prodotti locali come la marmellata di limoni o la tarte au citron de Menton, dolce tipico della città. La Festa del Limone offre poi laboratori e visite guidate nei vicini borghi, come quello di Castellar o Roquebrune.

Leggi anche I viaggi più insoliti da fare a San Valentino se vuoi evitare i soliti cliché

Festa del limone, Mentone

Assistere al Festival Internazionale del cinema di Berlino

Per gli appassionati di cinema e cultura, a Berlino si tiene invece il Festival Internazionale del Cinema, o Berlinale. La manifestazione si svolge ogni anno nella prima metà di febbraio e include proiezioni di film da tutto il mondo, incontri con registi, attori e professionisti del settore. Quest’anno il festival si terrà dal 12 al 22 febbraio ed è possibile acquistare i biglietti online sul sito dell’evento; tra le proieizioni e anteprime più attese figura Josephine di Beth de Araùjo, con protagonista Channing Tatum. Ma Berlino è un’ottima scelta anche se non si partecipa alle anteprime ufficiali, si può infatti passeggiare tra i quartieri più vivaci come Kreuzberg e Prenzlauer Berg, visitare musei e gallerie, o immergersi nella storia tra la Porta di Brandeburgo e l’Isola dei Musei.

Berlinale Palast, dove si tiene il Festival del cinema

Visitare la città più piccola del mondo

Viaggiare a Durbuy è sicuramente un modo davvero originale di passare il weekend di San Valentino. Durbuy, infatti, detiene il titolo di città più piccola del mondo secondo il Guinness dei primati, con circa 400 abitanti e un centro storico molto affascinante. Passeggiare per le sue stradine significa rivivere il Medioevo, tra case in pietra, vicoli e piazzette intime che creano un’atmosfera storica quasi surreale, perfetta per chi vuole allontanarsi dal solito caos delle metropoli. La città è anche un ottimo punto di partenza per esplorare i dintorni, percorrendo sentieri naturali lungo il fiume Ourthe, visitando castelli poco conosciuti e fattorie che propongono degustazioni di prodotti locali, come formaggi e birre artigianali.

Uno scorcio di Durbuy, Belgio

Andare al Carnevale di Nizza

Il Carnevale di Nizza è uno dei più famosi in Europa, anche se meno raccontati o seguiti rispetto a quello di Venezia o Viareggio. Si svolge ogni anno a febbraio, quest’anno tra l’11 febbraio e il 1 marzo. Per l’occasione, la città si trasforma in un vero e proprio teatro a cielo aperto, con carri allegorici, fiori coloratissimi e spettacoli di artisti di strada che riempiono le strade di musica, colori e creatività. Ogni anno il Carnevale ha un tema diverso, che ispira le scenografie, i costumi e le installazioni lungo la Promenade des Anglais e nel centro storico e quest’anno il tema sarà Vive la Reine, pensato per celebrare figure regali femminili.

Carnevale di Nizza

Sciare a Bansko, Bulgaria

La Bulgaria è un piccolo gioiello europeo, ancora poco conosciuto e quindi lontana dal fenomeno dell’overtourism. Bansko, in particolare, situata ai piedi dei Pirin Mountains, è una meta ideale per gli amanti della montagna, oltre che una delle più economiche d’Europa per sciare. Gli impianti sciistici sono estremamente efficienti e permettono di sfruttare al massimo ogni giornata, mentre il centro storico di Bansko offre un’atmosfera più intima, con piccole taverne tradizionali dove provare piatti tipici come il banitsa (una sorta di torta salata) o la shopska salad. Oltre allo sci, la città propone attività come ciaspolate, escursioni con racchette da neve e anche giornate spa rilassanti in hotel con piscine riscaldate, adatte per chi cerca una fuga anti San Valentino attiva e rigenerante allo stesso tempo.

Impianti di risalita all’aperto a Bansko, Bulgaria

Assistere all'Apokries, il Carnevale di Atene

Infine, l’Apokries ad Atene offre uno spettacolo di Carnevale autentico e storico, per un’immersione totale nella cultura greca moderna. Si svolge dal 1 febbraio 2026 al 22 febbraio e include feste di strada, sfilate in costume e balli tradizionali. I riti, tramandati da generazioni, mescolano celebrazioni religiose e feste più popolari, creando un’atmosfera davvero unica. Il Carnevale è accompagnato da bancherelle in strada e ristoranti sempre aperti che permettono di assaggiare specialità culinarie tipiche, come i loukoumades (dolcetti fritti al miele) che si mangiano sempre a Carnevale.