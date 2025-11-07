stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Dove andare a Capodanno 2026, le mete più economiche per le feste e quando prenotare i voli

Capodanno 2026 si avvicina e, chi vuole viaggiare, ha già notato che i voli iniziano ad aumentare vertiginosamente. Ecco quando è meglio prenotare per risparmiare e le mete europee più economiche e suggestive per festeggiare l’anno nuovo.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ogni anno è la stessa storia, arriva quel momento in cui qualcuno chiede la fatidica domanda: "E tu cosa fai a Capodanno?" e puntualmente scatta l’ansia. Per scappare dalle solite feste a casa dell'amico dell'amico del conoscente di turno l'opzione migliore è sempre una: viaggiare e scoprire nuove città. Se si sta pensando di partire, bisogna però pensare al momento giusto per prenotare. Secondo le analisi delle principali piattaforme di viaggio, il periodo migliore per acquistare i voli di Capodanno 2026 va da inizio novembre a metà dicembre, quando le principali compagnie low cost, da Ryanair a Wizz Air fino a easyJet,  rilasciano le ultime tariffe scontate. I giorni migliori per prenotare sono in genere martedì e mercoledì, mentre per partire conviene scegliere le date tra il 28 e il 30 dicembre, con rientro il 3 gennaio: un piccolo accorgimento che può far risparmiare anche il 30% rispetto ai soliti picchi di prezzo del weekend di San Silvestro. E se si vogliono scegliere delle mete suggestive senza spendere troppo, quelle più economiche per il Capodanno 2026 sono più vicine di quanto si pensa: da Lisbona a Tallinn, passando per Lubiana, fino arrivare a Praga, le destinazioni economiche sono tante e variabili, calde o fredde, piccole o grandi.

Quando prenotare il viaggio per Capodanno 2026: giorni migliori per i voli

Pianificare in anticipo è sempre la chiave per risparmiare. Secondo le analisi di siti di viaggio come Skyscanner e Google Flights, prenotare tra le 6 e le 10 settimane prima della partenza è l’intervallo ottimale per trovare voli a basso costo durante le festività. Per chi parte tra fine dicembre e inizio gennaio, significa che novembre è il mese perfetto per bloccare i prezzi. Meglio evitare di cercare voli durante il weekend, martedì e mercoledì, tra le 5h00 e le 8h00 del mattino, restano i momenti in cui i prezzi scendono più facilmente. Infine, attenzione alle rotte più gettonate, come Parigi o Londra, dove i prezzi aumentano già a inizio dicembre, in quel caso, conviene muoversi con più di un mese di anticipo. Sempre per risparmiare è meglio evitare le mete esotiche e calde, come Marrakech, Tenerife o la Thailandia, che aumentano in maniera esponenziale intorno a fine dicembre. Ecco 6 mete economiche ma comunque straordinariamente da scoprire a Capodanno.

Lisbona, Portogallo

Tra le città più calde (anche d’inverno) e vivaci d’Europa, Lisbona è perfetta per un Capodanno davvero mediterraneo. Le luci di Rua Augusta e le feste in Praça do Comércio attirano ogni anno migliaia di persone, ma basta salire sull’Elevador da Santa Justa o in uno dei miradouros per godersi i fuochi d’artificio dall’alto e lontani dalla folla di turisti.

Leggi anche
Dove andare nel 2026: quali sono le città più convenienti per prenotare un viaggio
Lisbona a Capodanno con i fuochi d’artificio
Lisbona a Capodanno con i fuochi d’artificio

Tallinn, Estonia

La capitale dell’Estonia è una vera e propria magia, grazie al suo mix di neve e luci. Il suo centro storico medievale, patrimonio Unesco, ospita uno dei mercatini di Natale più belli del Nord Europa, ancora aperto a Capodanno. Il costo della vita è davvero contenuto, e molte compagnie offrono scali convenienti via Riga o Varsavia: una meta perfetta per chi sogna un Capodanno tra le luci del Baltico.

Tallinn, Estonia
Tallinn, Estonia

Lubiana, Slovenia

Piccola, accogliente e sorprendentemente economica, Lubiana è l’alternativa ideale alle grandi capitali europee. Tra le bancarelle lungo il fiume Ljubljanica e i fuochi sul castello, la città si trasforma in un vero presepe urbano. Si raggiunge facilmente in auto o con voli low cost via Trieste o Venezia: la capitale della Slovenia è una meta perfetta e originale per passare la sera di San Silvestro.

Immagine

Marsiglia, Francia

Con il suo porto illuminato e il profumo di bouillabaisse (la tipica zuppa di pesce), Marsiglia è una delle destinazioni più sottovalutate per le feste di fine anno. I prezzi restano contenuti anche a dicembre, e la città offre concerti gratuiti, spettacoli di strada e un clima mite rispetto ad altre mete francesi o europee.

Marsiglia, Francia
Marsiglia, Francia

Budapest, Ungheria

Budapest è sicuramente una delle mete più amate per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Voli economici, hotel accessibili e un’atmosfera vivace fanno di Budapest una delle capitali più richieste per Capodanno. Imperdibile il concerto di San Silvestro al Palazzo delle Arti e il tuffo del primo gennaio nei bagni termali Széchenyi, un rituale degli abitanti per iniziare bene l’anno. Le temperature sono molto basse, possono arrivare fino a -2 gradi, ma la città è davvero magica in questo periodo e caratterizzata dai fuochi d'artificio spettacolari sul Danubio, feste di strada, musica e celebrazioni in locali esclusivi e ristoranti.

Fuochi d’artificio sopra Budapest a Capodanno
Fuochi d’artificio sopra Budapest a Capodanno

Praga, Repubblica Ceca

Romantica, gotica e scintillante: Praga è un classico intramontabile, soprattutto nel periodo invernale. I prezzi aumentano leggermente sotto le feste, ma rimanendo fuori dai quartieri centrali si trovano ancora alloggi davvero convenienti. Tra un brindisi nella Piazza della Città Vecchia e una passeggiata sul Ponte Carlo illuminato, il Capodanno diventa pura magia.

Praga a Capodanno
Praga a Capodanno
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Moda
Olivier Rousteing non è più direttore creativo di Balmain
CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell'anno
CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell'anno
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
L'operazione nostalgia di Victoria's Secret, che tiene le super modelle in prima fila e le curvy di facciata
Giusy Dente
Bianca Balti esclusa dal Victoria's Secret Show: "Volevo sfilare per le donne malate"
Le curvy sono passate di moda: alle sfilate non c'è posto in passerella
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views