Il nuovo Orient Express da Parigi alla Costiera Amalfitana: quando parte e quanto costa il viaggio da sogno

Il Venice Simplon-Orient-Express partirà il 4 maggio mettendo in collegamento Parigi e Pompei per la prima volta. Il costo è a partire da 9800 euro a passeggero.

Suite doppia

L'Orient Express è un treno leggendario, che gode di un fascino ineguagliabile frutto di una lunga e gloriosa storia, che lo ha portato a essere un vero e proprio mito, nel mondo del trasporti ferroviari. È stato nominato tra i migliori treni al mondo ai World's Best Awards 2025 di Travel + Leisure: figura al quarto posto della loro classifica. A bordo di questi treni di lusso, dotati di ogni comfort e dove ogni passeggero viene coccolato, è possibile vivere un'esperienza da sogno, attraversando luoghi incantevoli. Le tratte nel tempo sono aumentate e a questa rete storica si sta per aggiungere un itinerario nuovo pronto al debutto. È già possibile assicurarsi un posto su questo viaggio inaugurale, che metterà in contatto per la prima volta assoluta Parigi alla Costiera Amalfitana. Attualmente in Europa esistono diverse opzioni: da Parigi a Portofino, da Parigi a Budapest, da Ginevra a Venezia e molto altro.

Quando parte il treno Orient Express Parigi-Pompei: la data del debutto

Il Venice Simplon-Orient-Express (del marchio Belmond, di proprietà di LVMH) è pronto a mettere in collegamento esclusivo due luoghi per la prima volta: Parigi e la Costiera Amalfitana. La nuova tratta debutterà il 4 maggio 2026, con partenza dalla capitale francese alle 11.00 e arrivo a Pompei alle 15.30 di giovedì 7 maggio. Lì i viaggiatori potranno esplorare il sito storico, fare un giro in barca, divertirsi con lezioni di cucina in compagnia dell'Executive Chef Armando Aristarco, dilettarsi con lezioni di pittura.

Venice Simplon–Orient–Express

Quanto costa il viaggio sulla tratta Parigi-Costiera Amalfitana

Le prenotazioni sono già aperte sul sito ufficiale: la data del 4 maggio ha un costo a partire da 9800 euro a passeggero, ma comprensivi di tutti i pasti, i trasferimenti e le escursioni. Il costo base fa riferimento alla sistemazione nella cosiddetta capanna storica. Ce ne sono otto a carrozza, sempre situate alle estremità. Ci sono poi le suite doppie, da 18.900 euro per ciascun passeggero adulto. Ci sono poi una serie di costi extra: bottiglia di champagne in cabina, oppure torta di compleanno qualora ci fosse da festeggiare qualcuno che compie gli anni, mazzo di 12 rosse rosse.

Capanna storica

Le esperienze esclusive sul nuovo Orient Express

Tutte le sistemazioni saranno all'interno dell'hotel Caruso, lussuoso albergo di Ravello situato all'interno di un antico palazzo. Alcune opzioni di viaggio includono esperienze esclusive che fanno lievitare il prezzo, per esempio il tour nella Casa del Larario in Regio V (sito solitamente chiuso al pubblico) pensato solo per gli ospiti che soggiornano nelle Grand Suite. Gli ospiti potranno scegliere tra camera Superior Garden, Junior Suite con vista mare, Suite con terrazza e vista mare.

Venice Simplon–Orient–Express

"Siamo entusiasti di introdurre la Costiera Amalfitana tra le nostre tratte italiane, continuando a collegare il nostro leggendario treno con i nostri hotel Belmond – ha dichiarato Pascal Deyrolle, direttore generale del Venice Simplon-Orient-Express, a Travel + Leisure – Questo viaggio offre agli ospiti un modo unico per vivere una delle coste più celebri d'Italia, con le sue scogliere, i suoi villaggi e i panorami marini che solo il Venice Simplon-Orient-Express può offrire".

Venice Simplon–Orient–Express

Benché non sia formalmente richiesto un dress code, a bordo si è soliti indossare abiti da sera e smoking, soprattutto a cena, mentre cravatta e giacca a pranzo. È invece ben specificato sul sito ufficiale che non sono mai ammessi jeans!