Ricci da “unicorno”: il trend di TikTok per avere capelli ondulati senza phon o piastra

A cura di Valeria Paglionico

TikTok è la piattaforma di comunicazione più utilizzata del momento: nei video e nei reel postati dagli utenti è possibile trovare davvero di tutto, dai meme divertenti ai consigli fashion, fino ad arrivare a tutorial di ogni tipo. Il settore che ha maggiormente giovato di questa rivoluzione social? Quello beauty, visto che da qualche tempo a questa parte spopolano i consigli e i trick per dei make-up e delle skincare da star ma in versione fai da te. Cosa bisogna fare, ad esempio, per avere dei capelli ricci senza usare il phon o la piastra? A venire in soccorso a tutti coloro che cercano una risposta all'enigma è stato il trend degli "Unicorn Curls": ecco di cosa si tratta.

Cosa sono gli Unicorn Curls

Fare una piega ondulata o riccia può richiedere molto tempo, soprattutto per chi, avendo i capelli crespi, voluminosi o lisci, è costretto a usare phon, piastra o arricciacapelli. A lungo andare, inoltre, queste fonti di calore tendono a rovinare la chioma, arrivando a danneggiarla in modo irreversibile. L'alternativa "sana" per un'acconciatura perfetta arriva dal trend virale su TikTok chiamato "ricci da unicorno". Tutto quello che serve è uno dei bigodini lunghi che sono facilmente reperibili in commercio ma va usato in modo differente da come spiegato nelle comuni istruzioni. Va posizionato come se fosse davvero un corno che fuoriesce dalla fronte.

Il bigodino per gli Unicorn Curls

Come fare per avere i ricci da unicorno

Gli Unicorn Curls partono dalle radici, donando un extra volume a tutta la chioma, ma come fare a realizzarli? È fondamentale usare il bigodino nel modo giusto: non va messo sopra la testa con le due estremità che scendono sui lati, bisogna posizionarlo all'altezza della fila centrale come se fosse un corno. I capelli vanno divisi in piccole ciocche da arrotolare intorno al supporto e ne deve venir fuori una sorta di treccia francese: sebbene a primo impatto possa sembrare difficile e faticoso, alla fine donerà i risultati sperati. Dopo aver lasciato tutto in posa per una notte, basta sfilare il bigodino per avere delle onde dall'effetto naturale ma super voluminose.

