I profumi per capelli spopolano su TikTok, funzionano davvero? Avete mai provato i profumi per capelli? Su TikTok sono diventati virali e il motivo è molto semplice: funzionano davvero e sembrano non avere effetti collaterali.

A cura di Valeria Paglionico

Volete rinfrescare i capelli ma senza fare uno shampoo vero e proprio, magari perché avete pochissimo tempo a disposizione? Se solitamente avete usato i classici prodotti a secco, l'ideale per tamponare sporco e grasso in pochi secondi, ora sarete lieti di sapere che sui social sta spopolando un'alternativa davvero super efficace. Si tratta dei profumi per la chioma, diventati praticamente virali su TikTok. Il trend è nato da diversi mesi e, a differenza di alcune originali manie social, in questo caso sembra funzionare e non avere particolari effetti collaterali: ecco tutto quello che c'è da sapere sugli hair mist.

#hairperfume, l'hashtag diventato virale

Avete mai provato a cercare l'hashtag #hairperfume su TikTok? Scoprirete che esiste un vero e proprio "mondo" capace di accumulare milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni. Il motivo per cui questi prodotti sono tanto amati è molto semplice: sono nutrienti, domano l ‘effetto crespo e lasciano un buon odore sulla chioma, proprio come se si fosse appena usciti dalla doccia, il tutto senza seccare o sporcare i capelli. Il marchio più amato dagli utenti al momento è il brand di lusso Gisou, che ad oggi conta 348 milioni di views per il video del profumo per capelli "di punta". Anche le star amerebbero alla follia gli hair mist, da Rihanna a Beyoncé, e sarebbero state proprio loro a lanciare il trend a livello internazionale.

Perché usare i profumi per capelli

I profumi per capelli funzionano davvero? A quanto pare sì, a patto che si usino dei prodotti specifici per la chioma e non delle comuni fragranze per il corpo. Il motivo è molto semplice: hanno una bassa concentrazione alcolica, dunque non provocano irritazioni al cuoio capelluto o danni legati alla fotosensibilizzazione. Come se non bastasse, sono molto persistenti, visto che vengono ravvivati costantemente dalla chioma, più ricettiva e porosa rispetto alla pelle (che al contrario favorisce una maggiore evaporazione). Insomma, gli hair mist sembrano essere perfetti per ravvivare, illuminare ed esaltare i capelli ed è proprio per questo che da qualche tempo a questa parte spopolano su TikTok.