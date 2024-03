Lavare il viso solo con acqua fredda al mattino: perché bisogna seguire il trend di TikTok I video dedicati alla skincare spopolano su TikTok ma alcuni in particolare sembrerebbero essere molto efficaci, di quali si tratta? Di quelli che consigliano di lavare il viso solo con acqua fredda al mattino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

TikTok è ormai la piattaforma social più usata dai giovanissimi e non sorprende che sia proprio lì che nascono le mode e le tendenze da seguire assolutamente per essere sempre sul pezzo. In campo beauty, in particolare, spopolano i tutorial che spiegano nei minimi dettagli tutto ciò che bisogna fare per vantare un viso “da star”, da quelli di contouring a quelli per avere delle lentiggini fake. I reel che stanno avendo più successo a momento? Riguardano la skincare ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non parlano di prodotti “miracolosi”, consigliano di saltare la detersione durante le prime ore del giorno: ecco quali sono gli effetti.

Addio a sapone e latte detergente per il viso

Tra le prime cose che facciamo al mattino non appena usciti dal letto c’è lavare il viso con sapone o latte detergente, così da seguire una routine di pulizia e idratazione fin da quando ci si sveglia. Di recente, però, alcuni content creator di TikTok stanno consigliando di saltare questo passaggio. Niente più detersione del volto e utilizzo di una crema idratante per la pelle, stando ai tutorial social sarebbe bene dare il via alla giornata sciacquandosi il viso semplicemente con dell’acqua fredda. Sebbene a primo impatto la cosa possa sembrare non troppo igienica, in realtà nasconderebbe moltissimi benefici.

I benefici dell'acqua fredda sul viso

Al di là degli esperti e degli appassionati del settore beauty, anche coloro che si occupano professionalmente di cosmetica stanno consigliando sempre più spesso di saltare il lavaggio mattutino del viso con saponi e creme. Se si ha una pelle sensibile, oleosa o secca, in particolare, utilizzare solo dell’acqua fredda potrebbe rivelarsi un vero e proprio toccasana perché ridurrebbe naturalmente le piccole imperfezioni. Un’alternativa alla semplice acqua? Dischi tonici o spray riempito di acqua di rose, a patto che si risciacqui sempre il viso dopo aver massaggiato il prodotto sulla pelle.

@natalie_oneillll Call me weird but ya missing out gurl. I stopped washing my face in the morning and it has done wonders for my sensitive, PCOS skin. Every time you cleanse, you disturb the protective lipid barrier, and not everyone’s barrier is the same – some are more easily compromised. Not cleansing each morning allows my skin to catch a break, its also way easier and saves money and time. I just apply my skincare directly to my face. #doublecleansing #cleansingbalms #howtodoublecleanse #bestcleansers ♬ OUT NOW Enzo Smooth Operator – Enzo is Burning