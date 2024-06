video suggerito

Il trend del “doppio shampoo” spopola su TikTok: quali sono gli effetti sui capelli Si chiama double shampooing ed è la mania che sta spopolando su TikTik in vista dell’estate. Quali sono gli effetti positivi e negativi del “doppio shampoo”? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con l'estate alle porte TikTok comincia a riempirsi di video tutorial a tema beauty per rendere la propria immagine impeccabile e soprattutto super trendy. La cura dei capelli, in particolare, attira l'attenzione di milioni di utenti, visto che, tra sole, salsedine e sudore, è proprio durante la stagione calda che si va alla ricerca dei rimedi più svariati per proteggere la chioma ma senza rinunciare a un tocco fashion. Basta cercare hashtag come #HairTok e #Haircare per scoprire una serie di tendenze che stanno letteralmente spopolando, un esempio? Il double shampooing, ovvero la mania di fare lo shampoo due volte: ecco quali sono gli effetti positivi e negativi di questo trend virale.

Gli effetti del double shampooing

Il double shampooing, letteralmente "doppio shampoo", è una tecnica di cura dei capelli che prevede due lavaggi nella stessa "sessione": si insapona la chioma, la si risciacqua e si ripete il ciclo una seconda volta. Sebbene sia risaputo che fare lo shampoo con troppa frequenza rovini i capelli poiché riduce la presenza di oli naturali e crea degli evidenti squilibri nella produzione di sebo, il double shampooing è decisamente più salutare, tanto che può nascondere degli incredibili effetti positivi (a patto che venga praticato con attenzione). Questa tecnica è l'ideale per coloro che necessitano di una routine di lavaggio intensa ma che non vogliono stressare troppo la chioma: dona dei capelli leggeri, idratati e voluminosi, rendendo gli effetti dello shampoo più duraturi.

A chi è sconsigliato il doppio shampoo

Quand'è che il doppio shampoo funziona? Innanzitutto quando viene praticato nel modo giusto: la prima passata ha l'obiettivo di pulire e nutrire il cuoio capelluto, eliminando forfora, sebo in eccesso e sporco , mentre il secondo ciclo si concentra sui capelli e punta a eliminare ogni residuo di prodotto. Il double shampooing è perfetto per chi ha capelli voluminosi e ricci (che prevedono l'utilizzo di diversi prodotti per uno styling impeccabile) ma potrebbe avere degli effetti indesiderati su coloro che hanno un cuoio capelluto secco. Il rischio in questo caso è quello di ritrovarsi con la cute irritata o con problemi di forfora. L'ideale in ogni caso è usare degli shampoo delicati e idratanti, prolungando gli intervalli tra i lavaggi senza superare le 2 volte alla settimana.