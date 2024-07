Aurora Ramazzotti prova il trucco per le beach waves senza piastra: “Sembro un cane maltese”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di imbattersi in un tutorial beauty sui social e di rimanere così impressionati dal risultato da voler replicare a casa quel trick? Le star sembrano non fare eccezione e a dimostrarlo è stata Aurora Ramazzotti, che proprio di recente durante la vacanza in famiglia si è lasciata ispirare da uno dei video che circolano su TikTok per avere dei capelli perfetti. Per essere precisi ha sperimentato il rimedio "fai da te" per sfoggiare delle impeccabili beach waves senza usare phon o piastra. L'unico piccolo inconveniente? Le cose non sono andate come immaginava e ha dato vita a una scenetta decisamente esilarante.

Il tutorial replicato da Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è "una di noi" e sui social non ha mai esitato a rivelare le gioie e i dolori di ogni aspetto della sua quotidianità, dai piccoli inconvenienti legati alla maternità agli incidenti di stile che si verificano regolarmente quando ci si veste di corsa di primo mattino.

Aurora Ramazzotti prova a fare le beach waves

Nelle ultime ore ha documentato con delle divertenti Stories Instagram i tentativi messi in atto per avere delle perfette onde tra i capelli replicando un tutorial di TikTok. Come indicato nelle clip virali, ha prima fatto due treccine laterali, poi le ha avvolte in un nastro e le ha legate al centro della testa. Ha dormito per una intera notte in queste "condizioni" e si è poi immortalata la mattina successiva con la chioma spettinata, paragonandosi con ironia a un cagnoino maltese.

Aurora Ramazzotti alle prese con l'acconciatura fai da te

L'ironia di Aurora Ramazzotti

Una volta sciolto tutto, non ha potuto fare a meno di nascondere la delusione, mostrando in primo piano le onde appena accennate dove aveva il nastro legato. Certo, ha affrontato tutto con l'ironia che da sempre la contraddistingue, ma è chiaro che qualcosa è andata storta (o semplicemente quei consigli di stile non si adeguano alla qualità dei suoi capelli extra lisci). Poco dopo è tornata a immortalare in primo piano la chioma e nella didascalia ha scritto: "In realtà poi dopo 15 minuti non è così malvagio ma ci fosse una volta che mi viene un'idea e poi dico che bella idea". In quante si sono ritrovate nella stessa situazione di Aurora dopo aver provato a replicare un tutorial beauty proposto sui social?

Aurora Ramazzotti mostra il risultato