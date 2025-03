Sbagliano il taglio di capelli a Emily Ratajkowski: “Il più brutto della mia vita”

video suggerito

Emily Ratajkowski ha affiato a TikTok il suo sfogo. La nuova acconciatura non è affatto di suo gradimento.

A cura di Giusy Dente

Che bella la sensazione di prendersi un momento tutto per sé, andare dal parrucchiere, uscire con una chioma in perfetto ordine da sfoggiare durante un aperitivo con le amiche. Certo, non sempre le cose filano così lisce. Di contro, la peggiore delle sensazioni è guardarsi allo specchio al termine della "ristrutturazione" e notare che qualcosa è andato storto: il taglio è troppo corto, la messa in piega è venuta male, la frangia è storta, il colore non è quello che si aveva in mente. Capita a tutte: anche a Emily Ratajkowski.

Il nuovo taglio di Emily Ratajkowski

La modella ha affidato il suo malcontento a TikTok, ma è riuscita a ironizzare senza prendersi troppo sul serio. Come capita a chiunque, anche lei dopo una seduta dal parrucchiere è tornata a casa insoddisfatta. Sembra che il risultato finale dell'acconciatura non sia esattamente quello che lei aveva in mente, quando si è seduta in salone ed è tornata a casa di con una chioma per così dire discutibile. "Sì, sto usando un filtro – dice nel video – perché ho il taglio più brutto della mia vita e voglio sentirmi ancora carina".

Ha raccontato ai follower l'accaduto, ammettendo di aver dato lei lo spunto al parrucchiere: "Pensavo che sarei stata divertente, invece ho la frangetta dietro la testa". Si è rivolta a un professionista con cui aveva già lavorato in passato, di cui dunque si fidava, eppure le forbici non sono state usate a dovere. Forse nelle intenzioni c'era uno shaggy, ma nei fatti, Emily Ratajkowski si è ritrovata con una lunga frangia irregolare dalle ciocche molto scalate lateralmente.

Per salvare il salvabile ha provato a virare sul mosso, cercando così di rendere meno evidente il "danno", più visibile su capelli lisci. Ma il tentativo è fallito. Usando l'audio tratto da una puntata di Fleabag ha inscenato un siparietto con se stessa, ribadendo di sentirsi decisamente poco a proprio agio. Tra i commenti spicca quello di Julia Fox: "Sono così arrabbiata per te in questo momento". Ma non manca chi le ricorda di essere ugualmente bellissima come sempre.