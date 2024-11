Piega fai da te in 5 minuti: il tutorial per capelli che spopola su TikTok

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di desiderare una piega impeccabile ma di non avere tempo e modo di fare visita al parrucchiere? Per fortuna i social arrivano in vostro soccorso, dato che sono moltissimi i tutorial che circolano sul web che spiegano come realizzare delle splendide acconciature fai da te. Su TikTok, in particolare, sta spopolando una originale tecnica proposta da una content creator, la sua particolarità? Permette di sfoggiare una chioma da urlo in soli 5 minuti: ecco i diversi step da seguire per un risultato ottimale.

Il tutorial per una piega perfetta in 5 minuti

Avete i capelli lunghi e desiderate una piega ondulata senza l'intervento del parrucchiere? Niente panico, vi basterà seguire i consigli di Abigail Lin, una content creator di TikTok esperta di cura dei capelli. Non serve nulla a eccezione del phon, anche se è fondamentale preparare la chioma nel modo giusto. Per ottenere delle meravigliose beach waves definite e voluminose alla radice bisogna agire sui capelli semi-asciutti ma con i ciuffi frontali o la frangia già in piega. A questo punto è necessario dividere la chioma in due sezioni e arrotolare le ciocche su loro stesse con le mani creando dei torchon.

Abigail Lin

Come limitare l'effetto crespo

Una volta terminati questi step, si può passare all'asciugatura vera e propria. Bisogna agire più volte con il phon sui tochon creati fino a quando si elimina totalmente l'umidità presente nelle ciocche. Nel momento in cui verrà sciolta la chioma, il risultato sarà incredibile: delle onde definite e lucide, proprio come se ci si fosse affidati a un parrucchiere. Coloro che vanno facilmente incontro all'effetto crespo possono usare dei prodotti ad hoc per domare i capelli, da un conditioner leave-in a un olio lucidante e setificante. A questo punto, dunque, non resta che provare: in soli 5 minuti si può vantare una chioma da star senza stressarla con il calore eccessivo di una piastra.

