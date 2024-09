video suggerito

Cosa sono le Hair Spa e perché sono la nuova ossessione beauty di TikTok Avete mai sentito parlare delle Hair Spa? Su TikTok stanno letteralmente spopolando: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulle beauty farm dedicate alla cura dei capelli e al totale relax.

A cura di Valeria Paglionico

Su TikTok ogni giorno nascono nuove manie che diventano virali in poche ore ma tra le più amate ci sono in assoluto quelle che riguardano l'universo beauty. Qual è la nuova ossessione degli utenti social? Le Hair Spa, delle vere e proprie beauty farm per prendersi cura dei capelli a 360 gradi, il tutto concedendosi qualche ora di totale relax come in una comune struttura termale. Cosa le differenzia dai normali saloni di bellezza e perché stanno spopolando? Ecco tutto ciò che c'è da sapere su questi "templi" del benessere di corpo e mente.

Cosa si fa in una Hair Spa

Per capire cosa si fa in una Hair Spa è necessario innanzitutto comprendere la differenza rispetto a un comune hair salon. Se da un lato il parrucchiere si occupa semplicemente dell'estetica dei capelli (spesso servendosi anche di cosmetici innovativi), in una Hair Spa ci si dedica sia alla bellezza che al benessere della chioma, coinvolgendo tutti e 5 i sensi. Via libera, dunque, a trattamenti a base di prodotti vegetali e naturali, a tecnologie d'avanguardia, a profumi unici e a vere e proprie esperienze sensoriali: i capelli devono uscirne fortificati, nutriti, idratati, rivitalizzati. Nel frattempo, ci si può dare anche a trattamenti e massaggi che coinvolgono viso e corpo, così da rilassarsi al 100%, provando una sensazione di benessere totale.

Quanto dura un trattamento in una Hair Spa

Come è strutturata l'esperienza in una Hair Spa? Si comincia con una diagnosi di cute e chioma attraverso un capilloscopoi, poi l'hair therapist stabilisce il trattamento che fa al caso proprio (da praticare in una suite privata resa un paradiso del relax con il profumo degli oli essenziali e un sottofondo musicale rilassante). Massaggi manuali, spazzole, teli caldi, erogatore di vapore: il rituel in media dura un paio d'oro e dona sia dei capelli splendidi che un viso disteso. Basta andare alla ricerca dei video a tema su TikTok per capire ancora più nel dettaglio come funzionano i trattamenti (il più delle volte scoperti durante viaggi in Oriente). C'è chi ama la "doccia sensoriale" per la chioma, chi preferisce il massaggio alla cute, chi vuole coprire gli occhi per rilassarsi ancora di più: le Hair Spa sono la nuova mania dei beauty addicted e di sicuro saranno moltissimi coloro che non vedono l'ora di provare uno dei trattamenti.

