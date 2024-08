Pochi capelli o troppo lisci e sottili: quale taglio scegliere?

video suggerito

A cura di Giusy Dente

I capelli extra lisci hanno sicuramente il vantaggio di esprimere sempre ordine: sono chiome curate, che purtroppo a volte è difficile rendere voluminose o acconciare in modo diverso. Si parla dei cosiddetti "capelli a spaghetto", che neppure il ferro arricciacapelli a volte riesce a stravolgere! Con alcune accortezze, però, è possibile dare un po' di vita in più a queste chiome, quando si è alla ricerca di uno styling più movimentato, di una chioma più mossa e leggermente vaporosa. Innanzitutto ci sono dei tagli che possono valorizzare il tutto, ma anche l'utilizzo di prodotti specifici può fare la differenza. Abbiamo chiesto consigli a Julien Le Rumeur, hair stylist e pro ambassador Christophe Robin.

Come valorizzare i capelli lisci col giusto taglio

Secondo l'hairstylist, l'estate 2024 è la stagione degli stili naturali: "Secondo me i tagli di capelli più trendy sono il taglio a farfalla, i caschetti fluidi o i tagli shaggy". Ovviamente, non tutte le chiome si prestano a queste acconciature. L'esperto si è soffermato, per esempio, sui cosiddetti "capelli a spaghetto". In questo caso, la lunghezza purtroppo non aiuta: "I capelli lunghi possono appesantire questo tipo di capelli, creando un aspetto piatto ha spiegato – Ecco perché penso che i capelli più corti siano più adatti per capelli lisci simili a spaghetti. Questi aiuteranno a dare l'aspetto di maggiore densità e massa. Consiglio anche di usare un prodotto volumizzante prima di asciugare i capelli e di massaggiare le radici verso l'alto per sollevarle e creare un'impressione di volume ancora maggiore". Anche chi ha pochi capelli ha ovviamente difficoltà a rendere la chioma voluminosa. In questo caso si può procedere così: "Per me, avere pochi capelli è una preoccupazione simile ad avere capelli super lisci. Si vuole dare più volume e un'impressione di pienezza. Quindi consiglierei anche qui un taglio più corto, leggermente scalato nella parte anteriore per dare movimento".

Come trattare i capelli extra lisci

Asciugare i capelli nel modo giusto è uno step fondamentale, quando si vuole rendere un po' più viva la chioma effetto seta, dandole più volume. Sicuramente è d'aiuto una spazzola rotonda: si parla di brushing, la tecnica che consiste nel sollevare lievemente le radici per creare appunto più volume. Questa tecnica va combinata con l'ausilio di prodotti specifici per lo styling: le mousse volumizzanti da applicare a capello umido possono dare un grande aiuto, andando a "irrobustire" otticamente. Il modo giusto di procedere, è asciugare le lunghezze a testa in giù. Meglio usare il phon a temperatura media sulle lunghezze e fredda sulle radici. È essenziale proteggere i capelli con un termoprotettore. In fase di lavaggio, invece, meglio prediligere prodotti volumizzanti, che nutrano senza appesantire troppo. La lacca è lo step conclusivo per rendere l'effetto finale più duraturo.