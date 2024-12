Qual è il trucco per avere capelli sani che tutti dovrebbero usare

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

In un mondo dominato dai social, le mode e le tendenze cambiano con una velocità impressionante, soprattutto quando si parla di capelli. Praticamente ogni mese tra reel e tutorial vengono lanciati nuovi tagli, nuove acconciature e nuovi colori cool e in moltissimi provano a seguire le manie del momento con l'aiuto del parrucchiere di fiducia. Il dettaglio che non cambia mai? La chioma deve essere sempre sana, apparendo così naturalmente fluente e luminosa. Qual è il trucco per ottenere un effetto simile senza sforzi? Ecco la risposta dell'esperto.

Il segreto per avere capelli sani

Stando alle tendenze hair che spopoleranno nel 2025, è arrivato il momento di dare spazio all'effetto shining. Per ottenerlo basta prendersi cura dei propri capelli, così da renderli naturalmente lucenti. Che si scelga un caschetto spettinato, delle onde da femme fatale o un extra liscio da diva, non importa, l'unica cosa certa è che la chioma deve apparire sana. Jenna Perry, famosa per essere la colorista delle star, ha spiegato qual è il trucco che ognuno di noi dovrebbe utilizzare quotidianamente per avere un effetto simile senza trattamenti invasivi: una semplice spazzolata non appena svegli.

Perché i capelli vanno spazzolati ogni giorno

Perché è importante spazzolare i capelli quotidianamente? Non si tratta solo di una questione di acconciatura, è anche un'abitudine che fa bene alla chioma. Eliminando nodi, doppie punte e altri residui, se ne riduce la rottura e se ne stimola la crescita, cosa che rende le ciocche più brillanti e luminose. Grazie alla spazzola i capelli, inoltre, mantengono inalterati i loro riflessi naturali, visto che vengono liberati dalle impurità e che acquisiscono volume. Gli errori da non commettere durante questa operazione? Scegliere una spazzola non adeguata alla propria chioma, usare troppa forza o passarla sui capelli bagnati, aumentando il rischio rottura. In quanti si serviranno di questo piccolo trick per dei capelli meravigliosi?