Sabrina Impacciatore conquista le sfilate di Parigi: è glamour con schiena nuda e maxi zeppe Sabrina Impacciatore è volata a Parigi per la Fashion Week Haute Couture e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un’icona di stile. Ecco cosa ha indossato ieri sera per l’esclusivo show di Valentino.

A cura di Valeria Paglionico

Volge al termine la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture, oggi è infatti l'ultimo giorno di sfilate dedicate alle collezioni di Alta Moda per la Primavera/Estate 2023. Nell'ultima settimana ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, dagli abiti-leone di Schiaparelli ai i look ispirati agli anni '20 di Dior, fino ad arrivare al "bestiario d'alta moda" di Chanel. Ieri a conquistare le passerelle è stato Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino, che ha presentato la sua nuova linea fatta di ruches, trasparenze e maxi fiocchi. Come da tradizione, il front-row è stato invaso dalle star, da Ashley Park di Emily in Paris ad Anne Hathway, meravigliosa in total animalier. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata però l'italianissima Sabrina Impacciatore.

Sabrina Impacciatore torna al total black

Complice il successo di The White Lotus, la serie tv che le ha dato la possibilità di volare in America, Sabrina Impacciatore è diventata una vera e propria diva internazionale, basti pensare al fatto che proprio di recente è stata tra le protagoniste del Jimmy Kimmel Show, dove è apparsa meravigliosa con un lungo abito di velluto nero. Non sorprende, dunque, che sia tra le star più desiderate delle ultime Fashion Week. L'avevamo lasciata a Milano con la tutina-tramonto allo show di JW Anderson e oggi la ritroviamo a Parigi nel front-row di Valentino. Questa volta niente scintillii o outfit all'insegna dell'originalità, ha preferito l'eleganza senza tempo del total black ma senza rinunciare alla sensualità.

Sabrina Impacciatore in Valentino

Il minidress di Sabrina Impacciatore

Alla sfilata di Valentino Sabrina Impacciatore ha sfoggiato un minidress nero "a sacchetto", un modello firmato proprio dalla Maison guidata da Piccioli con le maniche lunghe, il girocollo e la gonna corta a campana. La sua particolarità? Lascia la schiena completamente nuda con un inserto di sensuale pizzo che parte dal collo e arriva al fondoschiena. Collant velatissimi, décolleté di vernice con tacco alto e maxi zeppa (sempre di Valentino) e mini bag di pelle con le tracolle di catene: l'attrice italiana ha completato il tutto con capelli sciolti e mossi, eye-liner marcatissimo e sorriso smagliante. Insomma, Sabrina ha tutte le carte in regola per diventare un'icona fashion.