Sabrina Impacciatore alle sfilate milanesi: è regina di stile con la tutina-tramonto Sabrina Impacciatore ha riscoperto il suo animo glamour e lo ha fatto alla Milano Fashion Week. Ha assistito alla sfilata di JW Anderson e per l’occasione ha sfoggiato una tutina glamour decorata all-over con un suggestivo tramonto.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sta per concludersi la Milano Fashion Week dedicata alla moda Uomo, fino a domani il capoluogo lombardo sarà invaso delle sfilate, in occasione delle quali le Maison più famose al mondo presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24. Oggi è stato il turno di JW Anderson, che in passerella ha lanciato una linea minimal e pop fatta di montoni dagli orli irregolari, shorts con orli ondulati e culotte in lana. Come da tradizione, a seguire lo show direttamente dalle prime file del front-row c'erano moltissime star, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata l'italianissima Sabrina Impacciatore: ecco cosa ha indossato.

L'omaggio di Sabrina Impacciatore a Jonathan Anderson

Reduce dal successo di The White Lotus, serie che l'ha portata addirittura in America al Jimmy Kimmel Show (con tanto di look super glamour), Sabrina Impacciatore è tornata in Italia e ha pensato bene di partecipare alle sfilate della Fashion Week milanese. Non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, dove ha accompagnato alcune foto realizzate nel front-row a queste parole: "Una serata memorabile. Impossibile non innamorarsi di Jonathan! Un genio, un grande artista ed un essere umano incantevole! E tutto il suo team è composto da persone speciali. La sfilata è stata stupenda, questo brand è per me uno dei più fighi su questo pianeta".

Sabrina Impacciatore alla sfilata di JW Anderson

Il look tramonto di Sabrina Impacciatore

Quale migliore occasione della Milano Fashion Week per lasciare spazio al glamour? È proprio quanto fatto da Sabrina Impacciatore, che alla sfilata di JW Anderson ha sorpreso tutti con una originale tutina colorata. Si tratta di una jumpsuit a girocollo e con le maniche lunghe, la cui particolarità sta nel tessuto a fondo nero decorato all-over con un suggestivo tramonto sui toni del giallo, arancio e rosso. Borsetta bianca e nera firmata JW Anderson, stivali di pelle total black col tacco alto e capelli a effetto bagnato lasciati sciolti e mossi: l'attrice ha riscoperto il suo animo fashion e non può fare a meno di metterlo in mostra ogni volta che può.