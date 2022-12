Pamela Anderson con il maxi cappello alla sfilata di Jacquemus cita se stessa Pamela Anderson è volata a Parigi alla sfilata di Jacquemus. Ha sfoggiato un cappello di paglia che ricorda molto quello di un suo iconico look anni Novanta.

A cura di Giusy Dente

Pamela Anderson alla sfilata Jacquemus

Jacquemus ha sfilato a Parigi per presentare la nuova collezione ready-to-wear per la Primavera/Estate 2023. Lo show si è svolto a Parc des expositions Le Bourget, su una passerella che per l'occasione si è trasformata in un paesaggio di campagna, tra fieno e paglia. Tantissime le celebrities che hanno preso parte all'evento: erano nel front row Valentina Ferragni in total white, Mahmood con un denim look, Vincent Cassel e la compagna Tina Kunakey, Amina Muaddi e Pamela Anderson. L'attrice ha attirato l'attenzione col suo outfit, perché è una rivisitazione si un suo iconico look del passato.

Pamela Anderson come nel 1999

L'attrice ha raggiunto la fama internazionale, diventando il sex symbol degli anni Novanta e Duemila, grazie a Baywatch: nella celebre serie tv interpretava il ruolo di bagnina. Il suo costume intero rosso, sgambato e con maxi scollatura, è diventato iconico nell'immaginario collettivo. Ha fatto parte del cast dal 1992 al 1997 e in seguito ha proseguito la carriera sia nel mondo del cinema che della televisione.

Pamela Anderson alla sfilata Jacquemus

I suoi esordi, prima del grande successo, sono stati però come modella: da Playboy a GQ, ha posato per tantissime riviste e copertine. La moda è ancora una passione e difatti era in prima fila alla sfilata di Jacquemus. Col suo look, ha riportato tutti indietro nel tempo. Ha infatti ricreato e reinterpretato un suo iconico outfit del passato: quello sfoggiato nel settembre 1999 agli MTV Video Music Awards.

Pamela Anderson nel 1999 agli MTV Video Music Awards

Allora Pamela Anderson fece la sua comparsa sfoggiando un corsetto bianco abbinato a scintillanti pantaloni di paillettes super attillati. Sulla resta sfoggiava un maxi cappello rosa Ivy Supersonic di piume. Il cappello ha rifatto la sua comparsa allo show parigino: un cappello XXL in rafia inserito in un look total white. L'accessorio fa parte della collezione presentata a Parigi dalla Maison, che si intitola appunto La Raphia.

Jacquemus Primavera/Estate 2023

Proprio questo materiale ne è l'elemento protagonista e in realtà nello specifico il cappello di paglia è in realtà elemento carissimo al direttore della Maison. Simon Porte Jacquemus ne ha fatto il capo per eccellenza della collezione Primavera-Estate 2019 (la sua prima sfilata maschile) ed è stato protagonista anche della collezione La Bomba, per la Primavera-Estate 2017.