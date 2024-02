Celine Dion ai Grammy Awards 2024: torna in pubblico col maxi cappotto che nasconde lo spacco Celine Dion è tornata ad apparire in pubblico dopo un lungo periodo trascorso lontana dai riflettori per problemi di salute. Lo ha fatto durante i Grammy Awards 2024, in occasione dei quali ha sfoggiato uno splendido look Couture. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte alla Crypto Arena di Los Angeles si è tenuta la 66esima edizione dei Grammy Awards, evento attesissimo nello showbusiness che ogni anno premia gli artisti che si sono distinti per talento nel mondo della musica. Come da tradizione, le star si sono sfidate a colpi di stile sul red carpet, approfittandone per sfoggiare i loro look più spettacolari e d'impatto. Al di là di grandi nomi come Taylor Swift, la cantante più premiata del 2024, e Beyoncé con i suoi capelli "quasi" bianchi, ad attirare le attenzioni dei media è stata Celine Dion. Era da tempo che si era ritirata a vita privata per motivi di salute ma ora è tornata in pubblico e lo ha fatto con un outfit all'insegna del glamour che non è passato inosservato.

Chi ha firmato il look di Celine Dion ai Grammy 2024

Era dicembre 2022 quando Celine Dion aveva annunciato di essere affetta dalla sindrome di Stiff-Person, un disturbo neurologico progressivo che colpisce il cervello e il midollo spinale, e da allora aveva deciso di ritirarsi ridurre al minimo le uscite pubbliche, ritirandosi praticamente a vita privata. Lo scorso novembre, poi, si è mostrata di n uovo di fronte i riflettori in occasione del residency show di Katy Perry a Las Vegas al Resorts World Theatre, ma è solo ai Grammy Awards 2024 che è tornata a calcare un red carpet. Per l'occasione, sotto consiglio del fidato stylist Law Roach, ha sfoggiato un meraviglioso look della collezione S/S 2024 di Valentino Haute Couture.

Celine Dion in Valentino Haute Couture

Celine Dion con i gioielli maxi e scintillanti

Per il ritorno in pubblico Celine Dion ha puntato tutto sull'Alta Moda con un outfit caratterizzato da un lungo abito di seta in rosa tenue, un modello col bustier aderente e drappeggiato, un nastro all'altezza del punto vita e una gonna lunga fino ai piedi con un maxi spacco laterale che ha lasciato le gambe in vista.

Celine Dion con gioielli Tiffany&Co.

La vera "chicca" del look è però il cappotto in lana color senape oversize e lungo fino ai piedi. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione delle pumps color confetto, e degli scintillanti gioielli di Tiffany&Co., dagli anelli alla collana col pendente maxi. Capelli a caschetto, make-up appena accennato ed emozione evidente: Celine Dion ha lasciato letteralmente senza parole i fan.

Celine Dion col cappotto maxi