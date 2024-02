Beyoncé cambia hair look: ai Grammy Awards 2024 è una cow girl con lunghi capelli platino Ai Grammy la cantante ha stupito tutti con un drastico cambio look: una chioma più chiara del solito, un biondo platino quasi bianco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Beyoncé in Louis Vuitton

Parata di celebrity, ai Grammy Awards 2024. La serata ha visto il trionfo di Taylor Swift, artista da record: è entrata nella storia come la prima a essere premiata quattro volte per il Miglior album dell'anno. Questo riconoscimento ha fatto scattare una piccola polemica, da parte di Jay Z (a sua volta premiato col Global Impact Award). Il rapper, marito di Beyoncé, si è esposto contro l'academy: "Non voglio mettere in imbarazzo questa giovane signora, ma ha più Grammy di chiunque e non ha mai vinto l’Album dell’anno". La coppia era presente all'evento e con loro c'era anche la figlia maggiore Blu Ivy, che sta proseguendo le orme materne. Queen B ha stupito i presenti con un nuovo hair look che non è passato inosservato.

Queen B ai Grammy Awards 2024

Nelle scorse settimane con l'avvicinarsi della fatidica serata di premiazione si erano diffuse su X (ex Twitter) alcuni rumors, in merito a una possibile esibizione di Beyoncé sul palco dei Grammy Awards. Si era parlato di un omaggio a Tina Turner, morta lo scorso maggio dopo una lunga malattia, dato il profondo legame che univa le due donne. Insieme avevano dato vita proprio su quel palco, nel 2008, a una delle performance più memorabili nella storia della manifestazione. E invece tra le varie performance, è mancata quella di Queen B. Si sono esibiti Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, ma non lei. La diva è riuscita ugualmente a catalizzare l'attenzione, sfoggiando un nuovo hair look.

Beyoncé in Louis Vuitton

Il look di Beyoncé

I Grammy Awards sono stati una gara di stile tra abiti scintillanti, maxi scollature, nude look audaci. Beyoncé ha indossato un outfit da cow girl. Il completo in questione, firmato Louis Vuitton, fa parte della collezione Fall/Winter 2024-25 disegnata da Pharell Williams ed è composto da giacca e minigonna coordinati, camicia bianca con fiocco all'altezza del colletto, décolleté con cinturino alla caviglia e immancabile cappello bianco a tesa larga.

Louis Vuitton Fall/Winter 2024-25

Ha impreziosito il tutto con scintillanti gioielli Cartier. La cantante ha stupito tutti con un drastico cambio look. Ha sfoggiato una chioma liscissima e di un colore decisamente più chiaro del solito, un biondo platino quasi bianco.