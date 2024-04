Perché Céline Dion non prende mai in prestito gli abiti dai brand (come fanno le star)

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Come fanno le star a vantare un armadio da sogno? Il più delle volte gli abiti e gli accessori griffati che indossano non sono di loro proprietà, si tratta semplicemente di "prestiti" per eventi particolari, di regali o di sponsorizzazioni legate a brand più o meno famosi. Céline Dion, però, ha da sempre deciso di andare in contro tendenza: apparsa di recente sulla copertina di Vogue France, la prima per cui ha posato dopo essere rimasta per anni lontana dai riflettori per motivi di salute, si è raccontata a 360 gradi, soffermandosi soprattutto sul motivo per cui non ha mai voluto prendere in prestito dagli stilisti gli abiti da red carpet o da front-row.

Il segreto dei look glamour di Céline Dion

Céline Dion è tornata: a circa 2 anni dall'annuncio dei problemi di salute che l'hanno allontanata dal mondo dello spettacolo, ora è diventata protagonista di una copertina fashion (accompagnata da un'intervista inedita). Fino a prima della malattia era sempre stata una presenza fissa alle Fashion Week internazionali e in ogni occasione si era sempre distinta per il suo stile glamour, sofisticato ed elegante. A differenza della maggior parte delle sue colleghe famose, lei non ha mai accettato prestiti, regali o sponsorizzazioni dalle più grandi Maison al mondo, ha sempre preferito acquistare da sola tutti gli abiti che ha indossato in pubblico.

Céline Dion, quando ha comprato il suo primo abito griffato

Quello che ci si chiede è: per quale motivo Céline ha rifiutato di prendere in prestito vestiti e accessori dagli stilisti internazionali? Lo ha rivelato lei stessa nell'intervista rilasciata a Vogue, nella quale ha dichiarato: "Sono cresciuta tra gli abiti dismessi dei miei 13 fratelli più grandi. Ho sempre comprato tutto da sola, non volevo prendere in prestito, è una forma di rispetto". Il suo primo acquisto fashion "importante"? Risale al 1990 quando, dopo il successo del primo album Unison, venne invitata a un evento di gala a Parigi. Da allora è sempre stata appassionata di moda ma distinguendosi dalle colleghe per il suo animo anti-convenzionale. Nonostante abbia acquistato i suoi vestiti in totale autonomia, è riuscita a diventare un'indiscussa icona di stile.

