Eyeliner anni ’50 e ombretti colorati: i make up più trendy in passerella alla Milano Fashion Week Eyeliner anni ’50 e rossetti neri, ma anche ombretti e blush pop, illuminanti e lentiggini finte: le tendenze beauty viste in passerella alla Milano Fashion Week per il prossimo Autunno/Inverno 2022 – 23.

A cura di Federica Ambrogio

Alla Milano Fashion Week sfilano le tendenze per il prossimo Autunno/Inverno 2022 – 23: sulle passerelle abbiamo visto non solo trend che riguardano abbigliamento e accessori ma anche un assaggio delle prossime tendenze beauty, dai look nude e luminosi ai rossetti bold e audaci, fino agli ombretti colorati e agli eyeliner grafici. Ecco i beauty look più belli visti sulle passerelle della settimana della moda di Milano.

Gli ombretti colorati di Marco Rambaldi e Del Core

Sfilano sulle passerelle milanesi make up intensi e colorati, anche per l'Autunno Inverno 2022 – 23: il colore non è più prerogativa della bella stagione e Marco Rambaldi osa con con un look che richiama la pop art, con ombretto azzurro e labbra rosse a forma di cuore.

Il make up dallo stile pop e vivace sulla passerella di Marco Rambaldi: ombretto celeste e labbra rosse

Colore e raffinatezza per Del Core, che sulla passerella porta un make up fresco e colorato sui toni del rosa con un ombretto luminoso e vibrante sfumato vero le sopracciglia che si estende fino alle tempie.

Il trucco fresco e colorato di Del Core: ombretto rosa vivace sfumato fino alle tempie

I nude look di Alberta Ferretti e Genny

Il nude look rimane sempre uno dei look intramontabili: Genny propone una versione pulita ed elegantissima, con un leggero accenno di blush pesca sulle gote per ravvivare l'incarnato e creare un effetto bonne mine.

Il beauty look della sfilata di Genny: minimal ed essenziale

Essenziale e minimal anche il beauty look visto sulla passerella di Alberta Ferretti che punta sulla semplicità estrema con un accenno leggerissimo di terra per scolpire lo zigomo in abbinamento a un rossetto tono su tono per ravvivare le labbra.

Il nude look sulla passerella di Alberta Ferretti: semplice ed elegante

Il blush pop di GCDS

Il blush è il protagonista indiscusso del make up sulla passerella di GCDS: rosa, colorato e vivace viene applicato in perfetto stile manga sfumato fino alle tempie.

Il blush acceso e vivace sulla passerella di GCDS

Un trucco colorato ed estroso che ravviva l'incarnato e lo rende fresco e vivace, in perfetto abbinamento con le tonalità degli outfit indossati dalle modelle di GCDS.

Blush rosa pop sfumato fino alle tempie

Gli eyeliner di Moschino ed Emporio Armani

Nono possono mancare in passerella gli eyeliner: alla Milano Fashion Week abbiamo visto la versione vintage proposta da Moschino che ricorda i look delle dive anni '50. Linea definita vicino alle ciglia e leggermente sfumata nella coda finale per un look magnetico e sensuale.

L’eyeliner anni ’50 di Moschino: femminile e sensuale

Sulle passerelle di Milano abbiamo visto anche eyeliner più intensi e audaci, come la versione bold e geometrica di Emporio Armani. L'eyeliner è spesso e la linea si espande verso le tempie, abbinata a un ombretto colorato nell'angolo interno dell'occhio.

Sulla passerella di Moschino sfila un eyeliner bold e audace

Il rossetto dark di Blumarine

Ritornano per l'Autunno Inverno 2022 – 23 i rossetti dark: Blumarine porta in passerella la versione total black sia opaca che lucida e con labbra perfettamente definite.

Il rossetto nero di Blumarine dall’animo punk

Un look intenso e dal tocco punk che rende protagonista il rossetto, mentre l'incarnato è chiaro e opaco.

Rossetto dark e incarnato diafano sulla passerella di Blumarine

Le fake freckles di Daniela Gregis

Tornano in voga per l'Autunno/Inverno 2022 – 23 anche le lentiggini finte create con matite e eyeliner nelle tonalità del marrone come quelle proposte sulla passerella di Daniel Gregis.

Le lentiggini finte create con il make up sfilano sulla passerella di Daniela Gregis

Le fake freckles completano il look abbinandosi a un incarnato luminoso e freschissimo.

Fake freckles per Daniela Gregis

L'incarnato glowy di Max Mara

Il prossimo Autunno/Inverno sarà caratterizzato da un incarto estremamente luminoso, come il beauty look proposto sulla passerella di Max Mara, glowy e naturale.

L’incarnato glow e luminoso di Bella Hadid sulla passerella di Max Mara

I volumi del viso sono enfatizzati da una leggera terra applicata sia sugli zigomi che sulle palpebre, il protagonista è l'illuminante sfumato su zigomi, ponte del naso, fronte e mento per un vero look radioso.