Com’è cambiata Levante: l’evoluzione beauty dai capelli neri al look “senza sopracciglia” A Sanremo 2023 sale sul palco dell’Ariston con i capelli ramati, ma Levante non è sempre stata così: ecco le foto della sua trasformazione dagli esordi ad oggi.

A cura di Federica Ambrogio

Origini siciliane e classici colori mediterranei: pelle olivastra, capelli scuri spesso raccolti in uno chignon spettinato, sopracciglia folte e occhi magnetici. Così abbiamo conosciuto Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, cantante che quest'anno si esibisce per la seconda volta a Sanremo 2023 con il brano "Vivo", dopo la prima partecipazione al Festival nel 2020. Il look con il quale l'abbiamo conosciuta però è stato totalmente cambiato qualche mese fa, quando la cantane ha deciso di stravolgerlo completamente tingendo i suoi capelli. Ecco le foto dell'evoluzione beauty della cantante.

Il look inconfondibile di Levante: chignon e eyeliner

L'abbiamo conosciuta con i capelli neri corvini, lunghissimi e spesso raccolti in uno chignon altissimo e spettinato che creava un look sbarazzino. Da lunghissimo il capello è diventato poi anche più corto, con un long bob che sfiorava le spalle, elegante e raffinato. Immancabile nel look di Levante l'eye liner nero: lungo, geometrico e perfettamente definito che delineava lo sguardo della cantante rendendolo ancora più magnetico.

L’iconico look di Levante: chignon e eye liner

I look estrosi ad X Factor

Per quanto riguarda i make up Levante è piuttosto poliedrica: passa infatti da look acqua e sapone super naturali a quelli elaborati e intensi. Tra i make up più estrosi ci sono sicuramente i look che ha sfoggiato a X Factor: nell'11 edizione Levante ha fatto parte dei giudici e i suoi make up sono stati curati dalla make up artist Chantal Ciaffardini. Tra i più iconici ricordiamo il rossetto rosso glitterato che ha letteralmente conquistato tutti.

Capelli sciolti e labbra rosse al Festival di Sanremo

Per la sua prima apparizione al Festival di Sanremo Levante ha scelto uno dei suoi look iconici: capelli sciolti e fluenti, occhi delineati e labbra rosso fuoco. Look semplici e raffinati che le hanno permesso di salire sul podio delle donne più eleganti di Sanremo. Per la serata finale la cantautrice ha sfoggiato un altro dei suoi look più visti: eye liner grafico e chignon dando così al look un tocco audace e e glamour.

I look di Levante sul palco dell’Ariston

Lo stravolgimento dopo il parto: oggi ha capelli ramati e sopracciglia decolorate

Lo scorso autunno, dopo essere diventata mamma di Alma Futura, la cantautrice ha stravolto completamente il suo look con un colore di capelli del tutto nuovo. Nonostante agli inizi della sua carriera Levante abbia giocato con schiariture ramate e qualche colore di capelli differente dal suo nero corvino, non l'avevamo mai vista osare così tanto.Inizialmente si è pensato a una parrucca, poi a un colpo di testa passeggero, invece il nuovo colore di capelli è tutt'ora un tratto distintivo di Levante. Dal nero corvino la cantante ha cambiato il suo look scegliendo una chioma completamente ramata, con una radice così chiara da raggiungere persino le sfumature del platino. Anche le sopracciglia hanno cambiato look: da intense e nere sono state decolorate fino al biondo, sparendo quasi completamente dal volto della cantante.