Alma Futura, il significato del nome scelto da Levante per la prima figlia Il 13 gennaio Levante è diventata mamma. Il nome scelto per la primogenita è Alma Futura, forse insolito ma di certo dal significato profondo: è un inno all’amore, alla vita e alla speranza.

A cura di Giusy Dente

"Il 13 Febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo. È stato un momento indimenticabile": così Levante ha annunciato la nascita della sua primogenita. La cantante è fidanzata con Pietro Palumbo, un avvocato siciliano che nulla ha a che fare col mondo della musica e dello spettacolo. Sono una coppia solida, ma molto riservata e in questi quasi tre anni insieme si sono mostrati poche volte sui social, preferendo vivere il loro amore in modo più intimo. La stessa gravidanza (annunciata al quinto mese) è stata poco esposta mediaticamente, anche se la cantante ha con piacere condiviso la gioia della maternità con i suoi follower.

Levante col pancione

La prima foto di Levante col pancione è arrivata al settimo mese di gravidanza, quando ha posato per la copertina di Vogue Italia in un numero dedicato alla trasformazione. Nel suo caso, il concetto era strettamente legato alla vita portata in grembo e al corpo che cambiava di giorno in giorno: "Tutto di me si espande per accudire, assistere, accompagnare". A gennaio la celebrazione della maternità in prossimità dell'ormai imminente parto è invece arrivata con un servizio fotografico realizzato per 7 Corriere. La cantante ha posato indossando un abito che sembrava un dipinto firmato da Vivienne Westwood, che riproduce in corrispondenza della pancia uno dipinto del pittore François Boucher.

Il significato del nome Alma Futura

I neo genitori hanno scelto per la loro primogenita un nome inusuale e originale, ma dal significato profondo. Alma è un nome di origine latina: ‘almus' significa ‘che nutre, che dà vita' e difatti era il titolo dato ad alcune divinità come romane come Venere, Cerere e Maia. Ha preso poi a significare anche ‘gentile, che fa del bene'. Il corrispettivo di origine ebraica significa invece ‘fanciulla'. In spagnolo questa parola significa invece ‘anima'. Il secondo nome Futura riporta immediatamente alla memoria l'omonimo brano di uno dei cantautori più amati in Italia e più rappresentativi della nostra storia musicale, Lucio Dalla.

Il testo parla di amore e speranza: è la storia di due amanti, uno di Berlino Est e uno di Berlino Ovest, che progettano di fare una figlia a cui daranno il nome Futura. Che Levante abbia voluto omaggiare il grande artista bolognese? "Ho scritto due canzoni nuove e ho la sensazione che parlino di futuro ma non ne sono certa" aveva scritto l'1 febbraio in un post su Instagram. Il nome Futura è raro e ovviamente richiama ciò che verrà, ciò che sarà o che accadrà in un tempo a venire: un tempo da vivere intensamente, sempre con speranza e amore.