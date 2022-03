Levante allatta Alma Futura sotto il maxi cappello: “Rispondiamo con la vita” Il 13 febbraio Levante ha messo al mondo la sua primogenita, Alma Futura. Sta vivendo la maternità con grande riserbo, assieme al compagno Pietro Palumbo. La cantante ha condiviso una foto assieme alla neonata, come inno alla vita e al futuro.

A cura di Giusy Dente

Instagram @levanteofficial

Levante era assente dai social da circa un mese, ma è tornata per condividere una rara foto assieme a sua figlia. La cantante sta vivendo queste settimane all'insegna della privacy, si sta godendo il calore familiare e questi primi giorni da mamma in modo molto intimo. Il 13 febbraio ha messo al mondo la sua primogenita: per lei e il compagno, Pietro Palumbo, è iniziata una nuova vita, in tre.

Levante dall'annuncio della gravidanza a oggi

L'annuncio della gravidanza è stato dato da Levante lo scorso settembre, quando era già al quinto mese. La cantante è fidanzata da tre anni con Pietro Palumbo: di lui non si sa molto, tranne che è un avvocato siciliano, dunque non ha a che fare con l'ambiente musicale né col mondo dello spettacolo. Sono una coppia molto riservata: hanno sempre tenuto la relazione lontano dai social, proprio come hanno fatto anche con la gravidanza, vissuta in intimità e nel rispetto della privacy familiare. La cantante ha comunque condiviso la sua gioia con i follower e i fan, che da anni la seguono con affetto. Al settimo mese ha posato per la copertina di Vogue Italia celebrando il suo corpo pronto a dare la vita: "Tutto di me si espande per accudire, assistere, accompagnare". A gennaio un altro servizio fotografico per 7Corriere, in prossimità del parto, nuovo inno alla maternità, con un dipinto di François Boucher riprodotto sul vestito (di Vivienne Westwood), all'altezza della pancia.

Instagram @levanteofficial

Levante celebra la vita e il futuro

La figlia di Levante e Pietro Palumbo porta nel nome la vita. Alma Futura, infatti, ha un significato profondo. Alma (dal latito ‘almus') significa ‘che nutre, che dà vita, gentile, che fa del bene'. Futura è invece un richiamo all'omonima canzone di Lucio Dalla, che parla di amore e di speranza nel domani, di futuro. Oggi più che mai c'è bisogno di pensare positivo. Sono giorni difficili, la guerra ha sconvolto il mondo intero e le immagini delle sofferenze che sta patendo il popolo ucraino sono terribili. I bambini stanno pagando le conseguenze peggiori. Di fronte a tutta questa malvagità, Levante ha scelto di rispondere celebrando la vita. Nella foto condivisa su Instagram ha sua figlia al seno, sulla testa un cappello enorme, come a volerla tenere lì sotto per ripararla da ogni male, cullandola tra le sue braccia. Qualcuno, ironizzando, lo ha paragonato al Cappello Parlante di Harry Potter. "Rispondiamo con la vita e col futuro" ha scritto la cantante, riferendosi alle atrocità della guerra in corso, a cui si può solo rispondere con la forza dell'amore e celebrando la vita in ogni piccolo e semplice gesto.