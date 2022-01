Levante col pancione sembra essere uscita da un dipinto, il suo abito è un’opera d’arte Levante è incinta e a poche settimane dal parto è diventata protagonista di un servizio fotografico pubblicato su 7 Corriere. La cantante ha parlato di maternità e ha posato col pancione in vista sfoggiando un etero abito che in verità è un’opera d’arte.

A cura di Valeria Paglionico

Levante su 7 Corriere, ph. di Domenico Falso e Pasquale Autorino

Levante è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno Pietro Palumbo e non potrebbe essere più raggiante. A differenza di molte star del suo calibro, ha deciso di vivere la in gravidanza lontana dai social, postando solo di tanto in tanto qualche foto con il pancione in vista. Dopo aver ironizzato sulle forme modificate dalla dolce attesa qualche settimana fa, ora la cantante ha cambiato registro ed è diventata protagonista di un esclusivo ed etereo servizio fotografico realizzato per 7 Corriere. Complice un abito-opera d'arte che le fascia il ventre, sembra essere letteralmente uscita da un dipinto.

Levante, lo shooting al nono mese di gravidanza

La rivista 7 Corriere ha dedicato alcune delle sue pagine a Levante, la cantautrice siciliana che presto diventerà mamma per la prima volta. Oltre ad aver parlato di maternità, definendola un "viaggio inaspettato", si è anche lasciata immortalare con il meraviglioso pancione in primo piano. A fotografarla sono stati Domenico Falso Pasquale Autorino, che sono riusciti a far emergere tutta l'emozione e la bellezza che accompagnano la cantante in questo periodo splendido ma allo stesso tempo delicato della sua vita. Non sorprende, dunque, che sui social nella didascalia di alcuni scatti dello shooting abbia scritto queste toccanti parole: "E questo corpo non mente. Siamo di passaggio anche in questo. Una dimora, uno scrigno, un mistero".

Levante in N.21, ph. di Domenico Falso e Pasquale Autorino

Qual è l'opera stampata sull'abito di Levante?

Nelle foto realizzate a pochi giorni dal parto Levante ha dato il meglio di lei in fatto di stile. A curare i suoi look è stato lo stylist @mrlollo, che ha consigliato di spaziare tra piume, lunghi abiti a sirena e traspareNze. È stato però soprattutto il vestito "opera d'arte" firmato da Vivienne Westwood che è riuscito ad attirare le attenzioni del pubblico. Si tratta del modello Ginnie Mini Pencil Dress che, tra drappeggi, scollo a barca e silhouette fasciante, riproduce uno dei dipinti settecenteschi di François Boucher, per la precisione quello intitolato Daphnis e Chloe. Complici i capelli lunghi e la colomba bianca tra le mani, Levante sembra essere una dea della maternità uscita da un quadro. A questo punto, dunque, non resta che aspettare di vederla finalmente con il bebè tra le braccia.