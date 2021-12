Levante, l’ironica foto all’ottavo mese di gravidanza: “La pancia è per via della carbonara” Levante è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno Pietro Palumbo e non potrebbe essere più raggiante. Nelle ultime ore ha mostrato l’enorme pancione all’ottavo mese di gravidanza e non ha perso occasione per ironizzare sulle rotondità.

A cura di Valeria Paglionico

Levante è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno Pietro Palumbo e non potrebbe essere più felice, anche se ha tenuto la notizia nascosta fino al quinto mese di gravidanza. Sebbene stia vivendo un momento magico ed emozionante, preferisce rimanere lontana dai riflettori e mostrarsi il meno possibile in pubblico, a prova del fatto che la dolce attesa più essere meravigliosa anche se "no social". Nelle ultime ore, però, ha fatto un'eccezione e ha finalmente condiviso su Instagram una foto con lo splendido pancione in vista. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha colto l'occasione per rivelare tutta la sua ironia.

La foto di Levante all'ottavo mese di gravidanza

L'avevamo lasciata mentre posava col pancino appena visibile su Vogue Italia e oggi ritroviamo Levante con le forme della gravidanza "esplose". All'ottavo mese si è scattata il primo selfie da futura mamma ma, piuttosto che parlare della dolce attesa e della magia di questo periodo particolare, ha pensato bene di ironizzare sulle rotondità. Nella didascalia della foto in versione premaman ha infatti scritto: "La mia faccia dopo aver finito di mangiare la cacio e pepe più deludente della storia di tutta Roma. Ma l’amore tra me e questa città non si è lasciato scalfire da così poco. La pancia è per via delle porzioni abbondanti", aggiungendo tra gli hashtag il riferimento agli otto mesi di gestazione.

Levante, il look premaman è comodo

Qualche mese fa Levante era appesa elegantissima in un sensuale look premaman total black ma, forse complice il pancione sempre più "ingombrante", questa volta ha deciso di lasciare spazio alla comodità. Nella foto condivisa sui social appare con indosso dei semplici jeans chiari e una t-shirt bianca decorata sul petto con la scritta rossa "Historia de un amor", ovvero il titolo della canzone scritta dal compositore panamense Arturo "Chino" Hassan. La cantante ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, aggiungendo un tocco di rossetto rosso sulle labbra. Nonostante non sfoggi nulla di particolare, è ugualmente raggiante, a prova del fatto che la gravidanza la rende davvero meravigliosa.