Levante celebra il suo corpo da neomamma: “Ho la pancia e 10 chili in più ma sono felice” Levante è diventata mamma da poche settimane, ha messo al mondo la piccola Alma Futura e non potrebbe essere più felice. Sui social ha voluto affrontare un tema spinoso per tutte le donne che hanno affrontato una gravidanza: i cambiamenti fisici post-parto. Ecco cosa ha dichiarato la cantante.

A cura di Valeria Paglionico

Levante, alias Claudia Lagona, è diventata mamma da poche settimane, ha messo al mondo la piccola Alma Futura, la prima figlia nata dalla relazione col fidanzato Pietro Palumbo, e non potrebbe essere più felice. Certo, la "nuova" quotidianità da genitore è non poco stressante ma, nonostante le notti passate in bianco, si sente travolta dall'amore ogni volta che guarda la bimba, con la quale ormai vive in simbiosi. Sui social ha sempre raccontato ai followers alcuni dettagli privati della sua quotidianità ma è solo di recente che ha affrontato il tema post-partum, concentrandosi soprattutto sui cambiamenti fisici legati alla gravidanza.

Levante parla del post-partum

La dolce attesa è un momento magico ed emozionante per una donna ma inevitabilmente è legato a una serie di cambiamenti estetici che non sempre vengono accettati con facilità dalle neo-mamme. Per nove mesi si porta il bimbo nel ventre e la cosa provoca la comparsa di piccole imperfezioni, dalle smagliature ai chiletti di troppo. Levante lo ha capito bene e, dopo aver mostrato con orgoglio il pancione tra look casual e abiti "opera d'arte", ora non ha avuto paura di affrontare l'argomento post-partum sui social. Nelle Stories l'abbiamo vista alle prese con le occhiaie post notte in bianco e con la piccola attaccata al petto mentre canta e suona al piano, ma solo di recente si è aperta con estrema sincerità su una questione tanto spinosa.

La "nuova" vita da mamma di Levante

Levante ama avere un rapporto diretto con i fan ed è per questo che sul suo profilo Instagram ha spiegato in che modo sta affrontando il rapporto con lo specchio in questo periodo post-partum. Ha accompagnato alcune foto in cui sfoggia un adorabile abito sottoveste color ruggine a questa didascalia: "Pancia, dieci chili in più, acciacchi vari, sonno a fasi alterne, occhiaie, rughe certamente, nervi deboli se il pianto persiste. Ma come cavolo è possibile che siamo felici? Siamo felici. E va bene sì, quella cosa del farci caso blah blah blah". Insomma, la cantautrice potrà pure essersi ritrovata con il corpo cambiato in modo drastico dopo la dolce attesa ma, come ogni neo-mamma, se ne frega e si gode l'amore incondizionato che prova per la figlia.