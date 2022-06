Levante torna sul palco dopo il parto: al Love Mi mostra la pancia e indossa i maxi cuissardes Levante era tra gli ospiti del Love Mi, nel finale si è esibita sulle note di Assenzio con Fedez, J-Ax e Stash. Si è trattata della sua prima volta sul palco a meno di 5 mesi dalla nascita della figlia Alma Futura e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez e J-Ax hanno dato vita a qualcosa di magico ieri sera: Love Mi, il concerto gratuito e benefico organizzato a piazza Duomo, è stato l'evento più seguito dell'ultimo mese e, al di là degli oltre 20.000 spettatori presenti, ha tenuto letteralmente incollato alla tv il pubblico di Italia 1. Gli artisti che hanno calcato il palcoscenico si sono esibiti in performance da urlo e, come se non bastasse, si sono sfidati a colpi di stile, dal "padrone di casa" con la camicia leopardata e fluo alla conduttrice Aurora Ramazzotti in jeans e paillettes. Tra gli ospiti c'era anche Levante, che a quasi 5 mesi dal parto della piccola Alma Futura è tornata a un live, spopolando con il suo look glamour e iper sensuale.

Levante con Fedez, J-Ax e Stash al Love Mi

Per Levante ieri è stata una serata speciale e non solo perché si è riunita con dei vecchi colleghi, quella al Love Mi è la sua prima volta sul palco dopo la nascita di Alma Futura avvenuta lo scorso 13 febbraio. Nel momento in cui ha cominciato a esibirsi sulle note di Assenzio era visibilmente emozionata ma poco dopo ha trasformato la preoccupazione in grinta, dando prova di non aver perso il talento (e lo stile). Non sorprende, dunque, che questa mattina abbia condiviso un post di ringraziamento scrivendo: "Non ho ancora delle foto con Fedez, J-Ax e Stash dell’esibizione di ieri ma posso dire che la foto in camerino è stata profetica: quasi prendevo fuoco durante il finale di Assenzio inconsapevole delle fiamme sul palco".

Il look denim e pelle di Levante

Per un evento atteso come il ritorno sul palco a quasi 5 mesi dal palco Levante ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sul trend del total denim sfoggiando un completo firmato Philosophy di Lorenzo Serafini con giacca e shorts coordinati, entrambi decorati all-over con dei delicati e romantici fiorellini rosa. Per completare il tutto ha scelto degli accessori a contrasto in pelle nera (in coordinato col bavero del blazer). La cantante ha osato con un micro top total black, un modello scollatissimo e con delle fibbie bondage intorno al busto, completando il tutto con un paio di maxi cuissardes. Nonostante siano passati meno di 5 mesi dalla nascita di Alma Futura, Levante è tornata in splendida forma e ha mostrato la pancia, dando prova del fatto che la maternità la rende letteralmente raggiante.