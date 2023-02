I Coma Cose a Sanremo dopo l’annuncio del matrimonio: gli abiti coordinati sono una promessa d’amore Poche ore prima di salire sul palco i Coma Cose hanno svelato di volersi sposare presto: i look scelti per la terza serata sono una promessa d’amore e di stile.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Sanremo 2023 è speciale per i Coma Cose. Il duo è in gara con il brano L'Addio, che parla di una crisi di coppia superata, e ha dimostrato di fare sul serio: la coppia ha annunciato in conferenza stampa l'intenzione di sposarsi. Francesca Mesiano (in arte California) ha anche mostrato l'anello ricevuto dal fidanzato e poche ore dopo sono saliti di nuovo sul palco di Sanremo, con look sofisticati che mostrano la loro affinità d'anime e di stile.

I Coma Cose vestono di nero per la terza serata

Per la seconda esibizione a Sanremo 2023 il duo ha scelto look total black coordinati firmati Vivienne Westwood. California ha indossato un abito lungo fino ai piedi con corsetto incorporato – la firma di stile di Vivienne Westwood – che richiama un po' una sposa gotica.

California dei Coma Cose in Vivienne Westwood

Mentre Fausto ha indossato un completo nero destrutturato con anfibi Dr Martens. L'outfit dei Coma Cose in qualche modo simboleggia il loro legame. Per la prima volta infatti si vestono uguali e California sfoggia al collo un gioiello rivelatore: un girocollo in perle, per tradizione il gioiello delle spose, oltre all'anello mostrato in conferenza stampa.

I Coma Cose in Vivienne Westwood

I look dei Coma Cose al Festival di Sanremo

Per la prima serata avevano scelto due abiti classici e raffinati: un vestito di paillettes per lei e un completo a quadri verde bosco per lui. Coppia sul palco e nella vita, i Coma Cose hanno conquistato il pubblico per la loro poesia, una lettera d'amore fatta di sguardi, parole e abiti che sul palco dell'Ariston diventa una magia.