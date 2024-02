Il significato della collana di Irama a Sanremo 2024: il gioiello scatena l’ironia dei social Irama ha scelto il total black per la prima serata sanremese. Nel look essenziale spiccavano un filo rosso al polso e una collana stretta in mano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Era il 2016 quando Irama debuttò sul palco dell'Ariston tra le Nuove Proposte. Quest'anno il cantautore toscano è alla sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo ma tra i Big. Porta in gara una canzone estremamente intima e personale, che racchiude molto del suo vissuto. Per farla risaltare al meglio ha appositamente scelto un look essenziale, capace di accompagnarla e valorizzarla al meglio, senza sovrastarla.

Il look di Irama per la prima serata

Quest'anno Irama ha fatto una scelta di stile molto diversa dal 2022, l'anno a cui risale la sua ultima partecipazione sanremese. Quell'anno scelse un guardaroba iper griffato, firmato Givenchy. Stavolta, invece, ha optato per il no brand: nessuno stylist, nessuna Maison particolare. Lo ha fatto per mettere in primo piano esclusivamente la musica. Tu no è una canzone che affronta il tema del distacco, della mancanza, della perdita. Per la prima serata ha scelto un total black: nero dalla testa ai piedi, per il cantante. Questo farà felice chi lo ha messo in squadra al Fantasanremo, visto che proprio il total black è uno dei bonus presenti nel regolamento. Total black anche per i Negramaro.

Il significato della collana di Irama

Sui social molti si interrogano sul significato della collana che Irama ha portato con sé sul palco, ma non indossata al collo, bensì stretta tra le mani. Qualcuno ipotizza su X (ex Twitter) che potrebbe essere un ricordo della sua amata nonna. Non manca chi nota anche una certa somiglianza con l'amuleto di The Vampire Diaries, la collana Verbena del personaggio Elena Gilbert. Spiccava anche un filo rosso al polso, forse un rimando a un legame indissolubile, a un filo che lo tiene connesso a qualcuno.