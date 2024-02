A Sanremo ‘il gladiatore’ Russell Crowe annuncia il suo concerto al Colosseo Il concerto di Russell Crowe è in programma per il prossimo 23 giugno al Colosseo. Per la precisione, la band si esibirà al Tempio di Venere, che fa parte del Parco Archeologico del Colosseo e che si trova proprio accanto all’Anfiteatro Flavio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

L'attore Russell Crowe, ospite oggi sul palco del Festival di Sanremo, ha annunciato il suo tour, che partirà da Roma. Con la sua band "Russell Crowe & The Gentlemen Barbers" farà concerti anche a Pompei, Ascoli, Piacenza e Bologna.

Come detto, però, la prima data del tour italiano per il protagonista del film ‘Il Gladiatore' di Ridley Scott sarà proprio a Roma. Il concerto è in programma per il prossimo 23 giugno al Colosseo. Per la precisione, la band si esibirà al Tempio di Venere, che fa parte del Parco Archeologico del Colosseo e che si trova proprio accanto all'Anfiteatro Flavio.

I biglietti per i concerti saranno in vendita su Ticketone da lunedì 12 febbraio 2024. Crowe ha spiegato che l'idea di questi concerti è nata nel 2009 in un pub fuori Londra e da allora è andata avanti. "Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un'esperienza davvero straordinaria", ha dichiarato l'attore premio Oscar per Il Gladiatore e vincitore di un Golden Globe come miglior attore per ‘A Beautiful Mind'.

Nel 2023 Crowe si è esibito al Teatro Romano di Cinecittà per sostenere la candidatura di Roma a Expo 20230. L'attore, infatti, era stato designato ambasciatore della Capitale per l'esposizione universale. In quell'occasione l'attore aveva detto: "Ho un sogno: tornare l’anno prossimo e suonare al Colosseo". Evidentemente il suo sogno si è realizzato.

Queste le altre date del tour: Pompei (9 luglio 2024, Anfiteatro degli scavi), Ascoli Piceno (11 luglio 2024), Piacenza (13 luglio 2024, Palazzo Farnese), Varese (14 luglio 2024, Giardini Estensi) e Bologna (16 luglio, Teatro Comunale Nouveau). Come detto, Crowe ha annunciato il suo tour sul palco del teatro Ariston, ospite della terza serata del Festival di Sanremo.