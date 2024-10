video suggerito

Gino Sorbillo apre due nuove pizzerie a Roma: ecco dove Aprono a Roma due nuove pizzerie di Gino Sorbillo: la prima, nel quartiere Prati, aprirà il 24 ottobre. La seconda apertura è prevista all’interno della stazione Termini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gino Sorbillo – Foto Facebook

Gino Sorbillo è pronto a inaugurare altre due pizzerie a Roma, dopo quella di piazza Augusto Imperatore, a due passi da via del Corso, e quella che si trova all'interno della Rinascente di via del Tritone. La prima a Prati e la seconda alla stazione Termini.

Le nuove pizzerie di Gino Sorbillo a Roma

La nuova pizzeria del quartiere Prati, in via Terenzio 12, tra piazza Risorgimento e Castel Sant'Angelo aprirà ufficialmente il prossimo 24 ottobre 2024, secondo Google Maps. Il secondo locale aprirà alla stazione Termini e l'inaugurazione è prevista a fine novembre 2024.

Sorbillo ha effettuato un sopralluogo nelle due nuove pizzerie romane nella mattinata di ieri, stando a quanto riporta il sito del Gambero Rosso, poi è ripartito subito per Napoli: "Devo tornare di corsa, perché oggi ai Presepi in via dei Tribunali ho la presentazione dell'opera del creativo Giampiero D'Alessandro dedicata alla pizza, "Too Much Sauce".

Leggi anche Crolla ascensore in un palazzo nel centro di Roma vicino a Fontana di Trevi: un morto e due feriti

Quello di Prati dovrebbe essere un nuovo locale della linea "Gino Sorbillo Pizza Gourmand", come quello della Rinascente. La pizzeria di piazza Augusto Imperatore si chiama invece "Lievito Madre". Questa la spiegazione dei due progetti sul sito di Gino Sorbillo: "Da Gino Sorbillo Pizza Gourmand proponiamo rivisitazioni della classica pizza napoletana. Ogni pizza è realizzata privilegiando la farina di tipo 1 e tutte saranno dedicate a una delle regioni italiane, ciascuna caratterizzata da due o tre ingredienti tipici del territorio. Nel menù si alterneranno 10 regioni alla volta , anche per poter acquisire materie prime specifiche e di qualità. Il nostro obiettivo nel portare Gourmand a Roma è di differenziare la nostra proposta di pizza napoletana. Da Lievito Madre i romani troveranno la pizza napoletana, da Gourmand le pizze regionali".