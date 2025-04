La pizzeria Sorbillo apre anche a Roma Termini: prezzi e quali pizze ci sono nel menu

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Nuova fermata per la pizzeria Sorbillo che approda alla stazione di Roma Termini. Il celebre brand di pizzerie fondato da Gino Sorbillo sbarca in Terrazza, la food lounge della stazione di Termini. L'apertura è stata possibile grazie all'accordo tra SSP Frabeli e Grandi Stazioni Retail. La nuova apertura, inaugurata ieri, mercoledì 2 aprile 2025, offrirà per passeggeri, cittadini e viaggiatori il menù tipico della storico brand partenopeo.

Sorbillo sbarca a Roma Termini: il menù della stazione

Come sempre ciò che differenzia la storica firma napoletana di Sorbillo è l'utilizzo di ingredienti di qualità. Anche alla stazione Termini il brand partenopeo offrirà un'ampia varietà di pizze dalla classica margherita a quelle più contemporanee. Unendosi alla varietà culinaria già presente nella stazione romana, Sorbillo offrirà ai viaggiatori una pizza per ogni regione italiana. Si tratta di un omaggio alla penisola e a tutti i suoi sapori, da far scoprire ai viaggiatori sia italiani e che stranieri.

L'obiettivo come sottolinea Gérard d’Onofrio, Amministratore Delegato di SSP Francia Belgio Lussemburgo Italia (Frabeli) è quello di creare "un luogo di incontro. Questa apertura simboleggia il nostro impegno nell'offrire esperienze culinarie autentiche e memorabili ai viaggiatori di tutto il mondo", dichiara l'Ad. Una visione sposata anche da Riccardo Fiori, Head of Leasing di Grandi Stazioni Retail che assicura come con Sorbillo la volontà è quella di "elevare la qualità dell’offerta gastronomica nelle stazioni".

Sorbillo a Termini: orari e prezzi del nuovo locale

Il nuovo locale avrà un orario continuo aprendo alle 8 del mattino fino alle 22 di sera. L'obbiettivo è quello di offrire a tutti i viaggiatori, dai pendolari della mattina a chi corre per prendere l'ultimo treno della giornata, un'offerta gastronomica continua. Trattandosi di una catena, i prezzi non si allontaneranno molto dagli altri suoi locali. A Roma, nelle pizzerie già aperte dal brand il prezzo medio di una pizza si aggira attorno ai 7 euro, nel caso della pizza a portafoglio il prezzo può scendere fino ai 4 euro, mentre per le pizze speciali il costo potrà essere leggermente superiore.

Alla serata d'apertura arriva la pizza "No dazi"

I forni si sono ufficialmente accesi nella serata di mercoledì 2 aprile 2025. Al taglio del nastro presenti Gino Sorbillo con soci e colleghi, oltre ai viaggiatori della stazione che hanno potuto assaggiare le prime pizze sfornate. Alla serata di inaugurazione della nuova attività non è mancato lo sguardo all'attualità economica. In particolare ai dazi preannunciati da Donald Trump proprio nella giornata di ieri. Il pizzaiolo partenopeo risponde a modo suo al tycoon americano sfornando nella serata di inaugurazione la pizza "no dazi". Sorbillo non nasconde da imprenditore la minaccia delle tariffe economiche da oltre oceano. "Ho paura che quella dei dazi rischi di diventare una guerra senza fine", rivela ad Ansa il pizzaiolo.