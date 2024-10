video suggerito

Madonna di Trevignano, il tour tra i veggenti a 2400 euro per il Giubileo: c’è anche Gisella Cardia Gisella Cardia e Trevignano Romano sono tra le tappe di un tour organizzato per il Giubileo in Italia. Un pellegrinaggio tra i “profeti” di undici giorni, dal 30 marzo al 9 aprile 2025, per circa 2400 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gisella Cardia e la brochure sul pellegrinaggio

Il fenomeno della Madonna di Trevignano è arrivato in Francia, a Lourdes. Si tratta di un importante luogo di pellegrinaggio cattolico, dove la Chiesa si è ufficialmente espressa nel 1862, riconoscendo autentiche le apparizioni dell'Immacolata Concezione a Bernadette Soubirous. Nella città-santuario ai piedi dei Pirenei sono spuntati volantini sui quali tra le immagini di vari santi, compare Gisella Cardia. La veggente rientra in un tour organizzato di pellegrinaggi in Italia dedicati ai fedeli in occasione del Giubileo 2025.

La pista francese delle donazioni e il pellegrinaggio da Gisella

Su un annuncio promozionale pubblicato su un sito web francese, che pare non abbia collegamenti con il sito ufficiale dell'associazione Madonna di Trevignano Romano Ets, c'è scritto "Le tour des prophetes. Pelegrinage en Italie", "Il tour dei profeti. Pellegrinaggio in Italia" organizzato non si capisce bene da chi, a partire da settembre 2024. Sullo sfondo dell'annuncio promozionale ci sono il Colosseo e i Fori Imperiali. A lavorare sulla "pista francese" delle donazioni è la giornalista Roberta Spinelli, in un servizio andato in onda su Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, nella puntata del 17 ottobre scorso.

Nel tour a 2400 euro c'è anche Gisella Cardia

Il programma del pellegrinaggio prevede undici giorni in Italia, dal 30 marzo al 9 aprile 2025, per circa 2400 euro. Trevignano Romano compare tra i luoghi da visitare, insieme a Roma durante l'Anno Santo ed Assisi, città dei santi Francesco e Chiara e del beato Carlo Acutis. Il tour prevede incontro e condivisione con la "messaggera" Gisella. L'utenza è staccata, ma la promozione è ancora presente sul sito web.

L'inchiesta della Procura per truffa aggravata

La domanda che sorge spontanea è: perché ci sono dei tour organizzati che prevedono come tappa anche Trevignano Romano con Gisella Cardia se la Chiesa cattolica si è già espressa da tempo sui fatti, dichiarando false le apparizioni? Eppure, nonostante il decreto della diocesi di Civita Castellana a firma del vescovo Marco Salvi del 6 marzo scorso, Gisella Cardia viene inserita addirittura tra i santi e Trevignano Romano diventa meta di pellegrinaggio. Sulla vicenda di Trevignano Romano è in corso l'inchiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia con il procuratore Alberto Liguori, i coniugi Cardia sono indagati per truffa aggravata in concorso per le donazioni dei fedeli.