Madonna di Trevignano, messaggio catastrofico di Gisella Cardia: "Malattia contagiosa dai ghiacciai" Gisella Cardia, la veggente di Trevignano Romano, torna a far parlare di sé con un nuovo messaggio catastrofico, che annuncia una malattia contagiosa, terremoti ed eruzioni.

A cura di Alessia Rabbai

"Una malattia sta per arrivare dai ghiacciai e sarà contagiosa" è l'ultimo messaggio di Gisella Cardia. Maria Giuseppa Scarpulla, l'allora veggente di Trevignano Romano, rimasta senza il campo delle preghiere, dopo mesi di silenzio torna a far parlare di sé. Ha pubblicato quello che, a suo dire, sarebbe l'ultimo messaggio "celeste", un messaggio catastrofico. Non è la prima volta che pubblica messaggi del genere "premonitori" di catastrofi naturali e vari disastri. Nell'ultimo, datato appunto al 3 aprile 2025, la Madonna le avrebbe confidato che sarebbe in arrivo una nuova malattia, dopo la pandemia di Covid-19. Fanpage.it chiarisce per completezza d'informazione e per correttezza nei confronti dei lettori, che le malattie non si possono "predire" e che terremoti ed eruzioni sono fenomeni naturali.

Il messaggio catastrofico di Gisella Cardia

Il 3 aprile scorso, come accade ormai da anni ogni mese Gisella Cardia, che dice di vedere la Madonna, si riunisce in preghiera con le persone che la seguono. Incontri di preghiera che prima avvenivano nel campo sulla collina con vista panoramica sul Lago di Bracciano a Trevignano Romano, ormai sequestrato e che ora proseguono con le dirette YouTube.

Prima la critica alla Chiesa cattolica, che "è nella distruzione" e ai sacerdoti che "stanno allontanando le vocazioni". Ai giovani "che non credono in Dio, schiavi della tecnologia e del mondo" qua il riferimento potrebbe essere rivolto sia ai social network che all'intelligenza artificiale. Poi la rassegna sui prossimi cataclismi: "La terra trema, i vulcani eruttano contemporaneamente". E ancora: "Il grande terremoto sta arrivando!".

A che punto siamo con la vicenda della Madonna di Trevignano Romano

Rispetto alla vicenda che ruota intorno alla Madonna di Trevignano Romano e ai coniugi Cardia lo scorso marzo l’udienza sui risultati ufficiali degli esami fatti sul sangue "pianto" dalla statuetta della Madonna di Trevignano Romano in programma al Tribunale di Civitavecchia è stata rinviata al 17 giugno 2025. In questa data si attende la relazione del genetista forense Emilano Giardina, il perito nominato dalla gip, incaricato ad effettuare gli esami peritali. A giugno Giardina illustrerà i risultati ufficiali e completi degli accertamenti irripetibili fatti sulla statua di Gisella Cardia e sul quadro del Cristo.

Gli oggetti religiosi appartenenti ai coniugi Cardia sono stati infatti sottoposti ad accertamenti nell'ambito dell'incidente probatorio relativo all'inchiesta per truffa aggravata nella quale Maria Giuseppa Scarpulla e il marito Gianni Cardia sono indagati. Rispetto alla parte attinente alla Chiesa cattolica, la Diocesi di Civita Castellana si è espressa con il decreto del 6 marzo 2024 con la formula "Constat de non supernaturalitate" ossia non c'è nulla di soprannaturale e che la Madonna a Trevignano Romano non è mai apparsa.