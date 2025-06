video suggerito

Madonna di Trevignano, rinviata ancora l'udienza per la superperizia sul sangue 'pianto' dalla statua di Gisella I risultati della superperizia sul sangue 'pianto' dalla statuetta di Gisella Cardia devono ancora attendere. Rinviata per la seconda volta l'udienza con il genetista forese Emiliano Giardina incaricato dalla gip. Saranno decisivi per archiviazione o rinvio a giudizio.

A cura di Alessia Rabbai

Gisella Cardia e una delle statuette della Madonna

Nuovo rinvio, il secondo, dell'udienza per la superperizia sul sangue ‘pianto' dalla statuetta della Madonna di Gisella Cardia. Domani, 17 giugno 2025, sarebbe stata una data importante nella vicenda della Madonna di Trevignano Romano. Atteso il genetista forense Emiliano Giardina, esperto che si è occupato tra i vari casi anche dell'omicidio di Yara Gambirasio.

Nominato come perito dalla giudice delle indagini preliminari Vittoria Sodani per esaminare la Madonna ‘lacrimante', illustrerà i risultati ufficiali degli esami sul sangue presente sulla statuetta di Gisella Cardia e sul quadro del Cristo. L'udienza al Tribunale di Civitavecchia è stata riprogrammata e slitta ancora. Maria Giuseppa Scarpulla, nota come la veggente di Trevignano Romano, insieme a suo marito Gianni Cardia, sono indagati per truffa aggravata in concorso.

L'avvocato di Gisella Cardia: "Faremo domande e osservazioni"

In vista dell'appuntamento ancora rinviato Fanpage.it ha contattato l'avvocato di Maria Giuseppa Scarpulla, Solange Marchignoli: "Rivolgeremo alcune domande al perito del Tribunale su aspetti tecnici dell’elaborato depositato a sua firma – ha anticipato la legale in merito a domani – Idem dicasi per la dottoressa Baldi, genetista forense da noi incaricata, che formulerà le doverose osservazioni".

La gip ha già chiuso ad ulteriori accertamenti, non ritenendoli necessari. Respinta la proroga delle indagini avanzata dalla Procura. Ciò significa che quanto raccolto finora sarà valutato per decidere in merito alla richiesta di archiviazione o di un eventuale rinvio a giudizio dei coniugi Cardia.

I risultati ufficiali del sangue sulla statuetta di Gisella Cardia

L'udienza con il perito Giardina era già stata fissata per il 4 marzo scorso, ma rinviata a causa dell'assenza della gip. Emiliano Giardina si è occupato di fare gli esami peritali in sede d'incidente probatorio. Ciò che sappiamo finora da alcune anticipazioni è che il DNA e il sangue sulla statua appartengono a Gisella Cardia, ma non solo a lei.

"Il DNA di Gisella è ovunque sulla statuetta, ma non c'è solo il suo: si tratta di una ‘traccia mista' – ha spiegato l'avvocata Marchignoli – Il colore rosso presente sulla statua risulta effettivamente sangue umano e femminile, con DNA misto, e cioè di Gisella Cardia, ma non solo. Inoltre non c'è traccia del DNA del marito, Gianni Cardia. Ce lo aspettavamo che il DNA di Gisella fosse presente su tutta la statua, dato che è sua, negli anni l'ha toccata e baciata".