Madonna di Trevignano, rinviata l'udienza sui risultati del sangue "pianto" dalla statua È stata rinviata al 17 giugno 2025 udienza sui risultati ufficiali degli esami fatti sul sangue "pianto" dalla statuetta della Madonna di Trevignano Romano.

A cura di Alessia Rabbai

L'udienza sui risultati ufficiali degli esami fatti sul sangue "pianto" dalla statuetta della Madonna di Trevignano Romano è stata rinviata a martedì 17 giugno 2025 alle ore 10. Il rinvio a causa dell'assenza della giudice delle indagini preliminari Vittoria Sodani. L'udienza era in programma per le 12 di questa mattina, martedì 4 marzo, al Tribunale di Civitavecchia. Sarebbe stato ascoltato il genetista forense Emilano Giardina, il perito nominato dalla gip, incaricato ad effettuare gli esami peritali in sede d'incidente probatorio. A giugno Giardina illustrerà i risultati ufficiali e completi degli accertamenti irripetibili fatti sulla statua di Gisella Cardia e sul quadro del Cristo.