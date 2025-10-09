roma
Madonna di Trevignano, news su Gisella Cardia

Spuntano truffe su TikTok con profili fake di Gisella Cardia: volto della santona usato per tarocchi e medium

In attesa della richiesta di rinvio a giudizio della Procura la santona Gisella Cardia sbarca su TikTok a caccia di giovani fedeli. Le dirette continuano il 3 di ogni mese. Sui social spuntano profili fake con il suo volto usato per tarocchi e medium.
A cura di Alessia Rabbai
Gisella Cardia e a destra la statua della Madonna che viene inquadrata durante le dirette di preghiera
"Salve a tutti, a tutti coloro che ci stanno seguendo su YouTube e su TikTok. Volevo ringraziarvi per la vostra assidua presenza. Anche oggi reciteremo il rosario insieme per le intenzioni della Madonna e per tutte le vostre intenzioni". La santona Gisella Cardia, all'anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, approda su TikTok a caccia di fedeli tra i giovani. Dopo il sequestro del campo delle preghiere sulla collina di Trevignano Romano, la veggente non ha smesso di recitare il rosario con i suoi seguaci e continua a farlo il 3 di ogni mese.

Così è stato anche lo scorso 3 ottobre, quando come ogni mese accade, sempre intorno alle ore 15, c'è stata la diretta. Sui social non mancano però anche profili fake, che usano impropriamente nome e foto di Gisella Cardia. Alcuni si spacciano per lei proponendo consulenze di chiaroveggenza, lettura dei tarocchi e in generale, pratiche legate al mondo dell'occulto.

Gisella Cardia tiktoker mentre aspetta la richiesta di rinvio a giudizio

Ma Gisella Cardia non si mostra più in pubblico come prima durante la preghiera: le dirette solitamente cominciano con una sua breve introduzione sulle intenzioni di preghiera della giornata, poi l'inquadratutra è tutta occupata da una grande statua della Madonna contornata da fiori con ai piedi Gesù Bambino. Dunque la santona si improvvisa tiktoker mentre attende la decisione della Procura della Repubblica di Civitavecchia in merito al rinvio a giudizio a suo carico e nei confronti del marito Gianni, per truffa aggravata in concorso in merito un giro di donazioni da 365mila euro.

"Tra i primi cristiani le chiese erano come questa"

Nell'ultima diretta Gisella Cardia al termine della preghiera ha benedetto i suoi follower: "Grazie per aver pregato con noi, sono si cura che la Madonnina avrà apprezzato le nostre preghiere. Vi mando un bacione, a uno a uno". Negli ultimi messaggi, in particolare in quello del 3 agosto scorso Gisella Cardia dice che "tra i primi cristiani le chiese erano come queste, dove i cristiani, si riunivano per imparare i Comandamenti e leggere la Parola" facendo riferimento al suo gruppo di fedelissimi. E ha aggiunto che "Gesù arriverà! Questa è la generazione prescelta".

