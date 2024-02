Perché Gazzelle si esibisce sempre con gli occhiali da sole a Sanremo 2024 Gazzelle è tra i protagonisti della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, sul cui palco torna a esibirsi con Tutto Qui. Per quale motivo non rinuncia mai agli occhiali da sole? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2024 è arrivato alla sua seconda serata, quella in cui Amadeus viene affiancato da Giorgia, che oltre a ricoprire i panni di co-conduttrice celebra anche i 30 anni della sua E poi. La novità nella puntata sta nel fatto che, sebbene solo 15 dei Big si esibiranno, verranno "accompagnati" dai colleghi che canteranno domani, trasformati in "presentatori" d'eccezione. Gazzelle è il sesto a salire sul palcoscenico dell'Ariston, ad annunciare la sua Tutto qui sono stati i Bnkr44. In quanti hanno notato che non rinuncia mai agli occhiali da sole quando canta?

Gazzelle è tra i grandi protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, dove anche durante la seconda serata è salito sul palco con Tutto qui. Il suo stile è un mix perfetto di eleganza e streetstyle ma, che si tratti dell'Ariston o di qualsiasi altro concerto, sembra non poter proprio rinunciare a degli occhiali da sole scuri e coprenti. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un tentativo di guadagnare più punti al Fantasanremo ma di una vera e propria "necessità". Questa mattina è stato lui stesso a rivelarlo: intervistato da Andrea Delogu e Giovanna Civitillo a La questione delle due su Rai Radio 2 ha spiegato che innanzitutto le luci troppo forti lo infastidiscono.

Come se non bastasse, Gazzelle ha dichiarato di aver tenuto gli occhi chiusi per tutta l'esibizione sulle note di Tutto qui: così facendo, non solo non ha sentito la pressione causata dagli sguardi del pubblico puntati tutti su di lui, ha anche avuto la possibilità di immedesimarsi al massimo nelle emozioni cantante. Ritenendo inopportuno farsi vedere con gli occhi chiusi su un palcoscenico come quello sanremese, ha deciso di non rinunciare mai agli occhiali da sole al Festival. Insomma, nessun "mistero" come il collega Dargen D'Amico, Gazzelle preferisce "mascherare" il suo sguardo solo per una questione emotiva.

